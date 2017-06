Heiß, heißer, Feuertanz: Alle Bilder des Mittelalter-Spektakels

Mittelalterliche Klänge und mehr auf Burg Abenberg - 24.06.2017 16:07 Uhr

ABENBERG - Zünftige Marktklänge gehören beim Feuertanz-Festival auf der Burg dazu. Auch von Temperaturen über 30 Grad im Schatten lassen sich die Fans von Mittelalter-Rockmusik, historischem Folk und Gaudi in nachempfundenen Gewändern aus alter Zeit nicht davon abhalten, Spaß zu haben.

Auf dem Programm des ausverkauften Festivals stehen in diesem Jahr so gut wie alle Gruppen, die in der "Schwarzen Szene" Rang und Namen haben: Von "D’ Artagnan" bis "Omnia", von "Saltatio Mortis" über "Fiddler’s Green" bis zu "Eisbrecher" gleicht das Line Up der Liste eines Familientreffens.

Bilderstrecke zum Thema Lange Mähnen, kleine Teddys: Das Publikum beim Feuertanz-Festival Mittelalterliche Klänge in der fränkischen Sommersonne: Beim Feuertanz-Festival auf der Burg Abenberg versammeln sich am Wochenende die Freunde der Medieval-Musik. In dunkler Kleidung trotzen Festival-Fans den hochsommerlichen Temperaturen und lassen sich am Abend von Headliner Saltatio Mortis ordentlich einheizen.



Ausgelassen feiert das Publikum an diesem Wochenende: Man trifft alte Freunde und Bekannte, schlürft einen Schluck Met und lauscht dazu heutiger Musik, die ganz wundervoll nach vorgestern klingt

Bilderstrecke zum Thema Tanzmusik mit Dudelsack: Saltatio Mortis auf dem Feuertanz-Festival Feinster Mittelalter-Rock mit "Alea der Bescheidene", "Lasterbalk der Lästerliche" oder "Luzi Das L" - das sind Saltatio Mortis, die am Freitagabend als Headliner auf dem Feuertanz-Festival für beste Stimmung bei den Fans sorgten. Neben dem Dudelsack oder der Irish Bouzouki brachten die achtköpfige Band auch jede Menge Pyrotechnik mit.