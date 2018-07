Heißt ein Regionalzug bald "Schwabach"?

DB will Namenstaufe für beste Aktion vergeben, gibt aber nicht viel Zeit - vor 18 Minuten

SCHWABACH - Schwabach könnte Namensgeber für einen neuen Regionalzug werden: Die Bahn hat den Bürgermeister aufgerufen, eine Aktion ins Leben zu rufen. Am Ende wird abgestimmt. Das Rathaus meint: Alles "wahnsinnig kurzfristig".

Dieses Plakat hängt seit etwa zwei Wochen in der Eisentrautstraße in Schwabach. © Daniel Hertwig



Dieses Plakat hängt seit etwa zwei Wochen in der Eisentrautstraße in Schwabach. Foto: Daniel Hertwig



DB Regio setzt auf der Strecke von Nürnberg über Schwabach, Treuchtlingen und Ingolstadt nach München demnächst neue Doppelstockzüge ein. Die Marketing-Idee des Unternehmens, für die auch mit Plakaten wie in der Eisentrautstraße geworben wird: Die Städte an der Strecke sollen darum wetteifern, den Zug auf ihren Namen taufen zu dürfen.

Dafür sollen sie sich eine Mitmach-Aktion ausdenken, die bis 3. August durchgeführt werden muss. Im Internet wird dann abgestimmt, welche Aktion gewinnt und wie der Zug damit künftig heißen wird.

Eine schöne Idee, findet man auch im Schwabacher Rathaus. Allerdings „wahnsinnig kurzfristig“, so Pressesprecher Jürgen Ramspeck, der zuerst von der Tagblatt-Redaktion auf das Thema aufmerksam gemacht wurde. Erst am letzten Freitag sei dann der Brief der Bahn eingegangen.

Die Stadt arbeitet nun unter Hochdruck an einer Aktionsidee, weil aber auch Ferienzeit ist und viele Mitarbeiter im Urlaub sind, ist das schwierig. Kommende Woche soll dann die Entscheidung über eine Beteiligung fallen.