Heli-Einsatz: Dreijähriger verschwand bei Kindergartenausflug

Großaufgebot suchte in Waldstück bei Wendelstein nach dem Jungen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Der Schreck saß tief: Bei einem Ausflug einer Kindergartengruppe verschwand am Freitag plötzlich ein Junge im Wald. Die Polizei suchte mit einem Helipokter - und fand den Dreijährigen im Dickicht. Dann wurde es zuckersüß.

Mit einem Helikopter suchte die Polizei das Waldgebiet bei Wendelstein ab. (Symbolbild) © Kuhn



Mit einem Helikopter suchte die Polizei das Waldgebiet bei Wendelstein ab. (Symbolbild) Foto: Kuhn



Es sollte ein entspannter Waldspaziergang werden, endete dann aber im genauen Gegenteil: Am Freitagmittag verschwand ein Junge beim Ausflug einer Kindergartengruppe urplötzlich im Gehölz bei Wendelstein. Die Erzieher suchten zwar sofort nach dem Dreijährigen, konnten ihn aber nicht mehr finden. Sie alarmierten die Schwabacher Polizei.

Die rückte mit dutzenden Kräften an, spricht von einem "koordinierten Einsatz", an dem neben Beamten aus Altdorf auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Der Helikopter flog das Waldstück immer wieder ab. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Polizei den kleinen Ausreißer fassen. Er trieb sich nur etwa 300 Meter vom Ort des Verschwindens herum, war "sichtlich verängstigt, aber wohlbehalten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht nur der Vater, der an den Einsatzort geeilt war, war überglücklich. Für den Dreijährigen selbst hatte die Polizei nach all der Aufregung eine Überraschung parat: Er durfte im Streifenwagen zurück zum Kindergarten fahren. "Damit konnte das Lachen wieder auf das Gesicht des Sprösslings gezaubert werden", schreibt die Polizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.