Helm rettete ihr das Leben: Radfahrerin schwer verletzt

Kollision mit Pkw - Frau auf Windschutzscheibe geschleudert - vor 39 Minuten

GROSSSCHWARZENLOHE - Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es in Großschwarzenlohe zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die Frau wurde auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Das Tragen eines Fahrradhelms rettete ihr vermutlich das Leben.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich bei dem Frontalzusammenstoß schwer. © www.colourbox.com



Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr wurde in Großschwarzenlohe eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Sie stieß in der Rother Straße mit einem Pkw frontal zusammen. Die Frau wurde hierbei gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und blieb im Anschluss regungslos auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Nürnberger Süd-Klinikum eingeliefert.

Nach Auskunft des Notarztes hat der von der Fahrradfahrerin getragene Schutzhelm ihr vermutlich das Leben gerettet. Gegen den Pkw-Fahrer, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet und hierdurch den Verkehrsunfall verursacht hat, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

lip