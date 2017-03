Herpersdorf: Piratenschiff geht vor Anker

Kita bekommt ganz besonderen Spielplatz — 130 000 Euro von der Playmobil-Kinderstiftung - vor 42 Minuten

HERPERSDORF - Ein großes Piratenschiff für den Spielplatz hat die Kinderstiftung der Firma Playmobil der Kindertagesstätte (Kita) der katholischen Corpus-Christi-Gemeinde im Nürnberger Stadtteil Herpersdorf spendiert. Der Wert der Schenkung – die jedes Jahr nur einmal im gesamten Bundesgebiet verteilt wird – beträgt mit allen Nebenkosten über 130 000 Euro.

Damit erfährt die umgebaute und erweiterte Einrichtung, die am Sonntag mit einem Festgottesdienst ab 10 Uhr eingeweiht wird, eine erhebliche Aufwertung. Und das Besondere dabei ist, dass damit die Baukosten – für die immer noch Spender gesucht werden – nicht weiter steigen und der Etat für die Errichtung nicht zusätzlich belastet wird.

Der vorgefertigte Rumpf des Schiffes kam mit Tieflader, ein Kran hob den Schiffskörper zielgenau auf den vorbereiteten Ankerplatz, wo das Spielgerät noch durch Anbauten und Masten ergänzt wurde. Insgesamt ist es zwölf Meter lang und mit den Masten sechs Meter hoch.

Die Kinder der Tagesstätte standen vor einem überdimensionalen Playmobil-Piraten aufgereiht mit Mützen, als ob sie nur noch auf den Befehl zum Entern warteten. Zunächst wird das Schiff aber nach der Weihe des Neubaus am Sonntag gegen 12 Uhr getauft.

