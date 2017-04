"Hippie" Hauner ist Schwabachs bester Slammer

Erste Stadtmeisterschaft im beliebten Dichter-Wettstreit im Luna-Kino - 08.04.2017 06:00 Uhr

SCHWABACH - Nun hat der Poetry Slam die gewiss wichtigste Hürde zu endgültiger Popularität in Schwabach genommen: Im Luna-Theater haben acht Nachwuchs-Slamer der beiden Schwabacher Gymnasien und der Realschule um den Stadtmeister-Titel gerungen. Dabei haben sich die 16- bis 18-Jährigen als äußerst kreative Autoren ebenso wie als nervenstarke Vorleser erwiesen. Vor etwa 200 Zuschauern verliehen sie ihren Texten starken Ausdruck und ehrliches Gefühl. Inhaltlich drehten sie sich um exakt jene Themen, die junge Menschen wohl zu allen Zeiten bewegt haben: Politik, Liebe, Religion und kritische Blicke auf den Zustand dieser Welt und ihrer Beziehungen.

Sieger waren alle acht Teilnehmer, doch der Beste unter Seinesgleichen war Florian Hauner vom Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium (3.v.li.). © Fotos: Robert Schmitt



Gewonnen hat Florian Hauner aus der Q12 des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums (WEG). Er lag indes nur knapp vor Tabea Rocco aus der elften Jahrgangsstufe des WEG. Entscheidend war in der Finalrunde der Applaus des Publikums gewesen. Dabei wollte sich das souveräne Moderatoren-Duo nicht auf den ersten Ohrenschein verlassen. Viktoria Kifmann und Arthur Kraft ließen mehrmals klatschen, ehe sie Bruchteile mehr Dezibel für Florian Hauner feststellten.

Er war als Hippie aufgetreten, leitete seine beiden Geschichten jeweils mit dem Gruß "Peace" ein und begeisterte die Jury mit ironisch-lakonischen Betrachtungen zu einer Mutter-Kind-Beziehung und die Heuchler dieser Welt.

Tabea Rocco setzte auf die Gedichtform. Insbesondere mit ihrem ersten Text über "Gott und das Leiden" riss sie das Publikum förmlich von den Sitzen. Die Jury zückte die Höchstwertung: Sechs Mal zehn Punkte für Tabea.

Vier blieben übrig

Im Finale der vier besten Slamer feierte ihr gereimter Text über "Freundschaft" Premiere. Franzi Schneider aus der neunten Jahrgangsstufe des Adam-Kraft-Gymnasiums und Anastasia Stark von der WEG-Q12 hatten es ebenfalls in die Endrunde geschafft.

Die Auswahl war für die Jury der Qualifikationsrunde nicht leicht gewesen. Text und Vortrag hatten immer hohe Qualität. Heitere Betrachtungen waren ebenso vertreten wie nachdenkliches, ernsthaftes und kritisches. Die Punktwertungen lagen nicht weit auseinander. Für Iris Opaterney, Jakob Hoffmann und Nick Sabitzer vom AKG sowie Victoria Loritz aus der Realschule hatte es mehr oder weniger knapp nicht für das Finale gereicht. Am Ende aber freuten sich alle Teilnehmer mit den beiden Erstplatzierten.

Professionell organisiert

Respekt vor soviel Poesie: Hier zücken gleich fünf Jury-Mitglieder die Höchstpunktzahl, auch Jury-Chef Martin Böhmer (vorne).



Dass die erste Stadtmeisterschaft im Poetry Slam professionell organisiert werden und in einem anspruchsvollen Rahmen im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen konnte, das hatte man der Schwabacher Bürgerstiftung zu verdanken. Sie hatte die finanzielle Grundlage geschaffen, in dem sich vor allem Schüler und Lehrer des Adam-Kraft-Gymnasiums als Orga-Team bewährt hatten. Beleuchtung, Ton, Rahmenprogramm und die Musik der AKG-Schülerband: Alles war perfekt vorbereitet gewesen und vereinigte sich im Laufe des Abends zu einem ebenso originellen wie hochwertigen Eigenbeitrag zum Schwabacher Kulturleben.

Zwei Personen mit exzellenten Fähigkeiten trugen unmittelbar zum Gelingen des Abends bei. Martin Böhmer ist nicht nur Chef der Schwabacher Bürgerstiftung. Als Notar war er natürlich bestens als Vorsitzender der Jury geeignet und kam mit Umschlag auf die Bühne, um die vier Finalisten zu verkünden.

Schwabach first

Eröffnet hatte die Poetry-Slam-Stadtmeisterschaft der Schulen eine AKG-Lehrerin. Daniela Schwardt erwies sich als exzellente Autorin. Ihr Text über Schwabach, sein Jubiläum und die neue Bedeutung der Stadt in Trump-Zeiten war fabelhaft. Auf vergoldeten Eichwasen-Hochhäusern kann für Schwardt niemals "Thürauf-Tower" stehen. Dort kann nur eins prangen: "Schwabach first." Und zwar so groß, dass selbst der Liebe Gott seine Lesebrille abnehmen muss. Dafür den Titel "Co-Stadtmeisterin".

ROBERT SCHMITT