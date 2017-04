Zu Ehren des Heiligen Georg, Schutzpatron der Reiter und Pferde, versammelten sich am Sonntag in Kammerstein zum traditionellen Georgi-Ritt. Bei strahlendem Sonnenschein führte die Wallfahrt vom Festplatz über die Flure Kammersteins und dreimal an der Georgskirche vorbei. © Beatrix Frank