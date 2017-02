Mannheim schlägt Braunschweig im Finale, Johannes B. Kerner sieht seine Tochter spielen, Britta Becker-Kerner ist als Co-Trainerin des Clubs an der Alster dabei und Schwabach erweist sich als guter Gastgeber - es war einiges geboten bei der Deutschen Meisterschaft der weiblichen A-Junioren.

55 Jahre treibt's der SCC Schwand schon bunt an Fasching. So auch in diesem Jahr - mit vielen prominenten Gästen und jeder Menge guter Laune.