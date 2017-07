Hubschraubereinsatz in Abenberg: Einbrecher verlieren Beute

Zwei Männer steigen in Supermarkt ein - Polizei sucht Zeugen - 24.07.2017 16:22 Uhr

ABENBERG - In den frühen Samstagmorgenstunden brachen zwei Männer in einen Supermarkt in Abenberg (Lkr. Roth) ein. Einer der Diebe verlor auf der Flucht die Beute - Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro.

Laut Polizei verschafften sich die zwei Einbrecher gegen 2.30 Uhr über eine Tür Zugang zu dem Supermarkt im Steinweg. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro.

Mehrere Menschen wurden auf den Einbruch aufmerksam, verständigten die Polizei und sprachen die Diebe an. Diese ergriffen daraufhin die Flucht. Einer der beiden verlor dabei die Beute - Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Unter anderem waren mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Die Einbrecher konnten dennoch unerkannt entkommen.

Beide Männer waren dunkel gekleidet und vermummt. Einer der beiden war schlank, der andere hatte eine untersetzte Statur. Einer der Täter sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Die Kripo bittet unter der Nummer 0911 2112 3333 um Hinweise.

