Hund beißt Achtjährige in die Wade

vor 1 Stunde

SCHWABACH - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am Montag, gegen 16.30 Uhr, ein Kind von einem Hund in die Wade gebissen. Die Achtjährige war zu dieser Zeit auf dem Nachhauseweg in der Konrad-Adenauer-Straße.

Ein Symbolbild. Der abgebildete Schäferhund hat nichts mit dem beschriebenen Vorfall zu tun. Foto: Symbolbild: Pixabay



Dort war es zu dem Zwischenfall gekommen, als das Mädchen auf dem Gehweg an einer Frau vorbei gehen musste, die einen West-Highland-Terrier angeleint mit sich führte.

Nach Aussage des Mädchens, das aufgrund des Bisses einer ambulanten ärztlichen Behandlung bedurfte, soll sich die Frau des Öfteren in der Konrad-Adenauer-Straße mit dem Hund aufhalten.

Da die Hundehalterin namentlich nicht bekannt ist, werden Zeugen oder Personen, die die Hundehalterin kennen, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

