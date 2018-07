Hunderennen in Schwabach: So bleiben beide fit

Wenn der Hund sportlich ist, tut das auch seinem Besitzer gut - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Mit Herrchen oder Frauchen über Piste und Rampen: Beim Sommerfest zum 80. Jubiläum des Vereins für deutsche Schäferhunde in Schwabach zeigten die Vierbeiner, was in ihnen steckt.

Hindernisse galt es für die Teilnehmer beim Schwabacher Hunderennen zu überwinden. Aus Fairnessgründen traten die Hunde je nach Größe in verschiedenen Klassen an. © Robert Schmitt



Hindernisse galt es für die Teilnehmer beim Schwabacher Hunderennen zu überwinden. Aus Fairnessgründen traten die Hunde je nach Größe in verschiedenen Klassen an. Foto: Robert Schmitt



Hier gibt es Bilder vom Schwabacher Hunderennen:

Bilderstrecke zum Thema Sportliche Vierbeiner: Hunderennen in Schwabach Agility-Funturnier und Hunderennen über 100 Meter: Bilder vom 80. Jubiläum der Schwabacher Ortsgruppe des Vereins für deutsche Schäferhunde.