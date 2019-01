Am Dienstagvormittag mussten die Feuerwehr in die Südliche Ringstraße nach Schwabach ausrücken: In der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau wurde tot geborgen, einen Mann konnte die Einsatzkräfte noch retten. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ringstraße musste bis in die Mittagsstunden gesperrt werden.