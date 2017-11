In Katzwang wird ab jetzt unter Schwarzlicht gekegelt

KATZWANG - Die Kegelabteilung des ARSV Katzwang und die Grund- und Mittelschule Katzwang haben gemeinsam ein Projekt mit dem Titel "Schwarzlicht-, Event- und Lehrkegelbahn" – und der Präsident des Deutschen Kegelbundes (DKBC), Jürgen Franke, gab in einer Feierstunde offiziell die Bahnen für ihre neue Bestimmung frei.

Ein Kegelvergnügen der etwas anderen Art ist jetzt in Katzwang möglich.



Die zahlreichen Ehrengäste würdigten in ihren Festreden diesen Projektstart "Vorstoß in eine neue Dimension des Kegelsports". Dabei gehe es vor allem darum, das Sportkegeln auf eine neue Art wieder an den Nachwuchs heranzuführen und zu zeigen. dass Spaß, Erlebnis und Sport eine untrennbare Einheit bilden. "Immer wichtiger wird es bei dem Überangebot sein, mit innovativen Ideen die Kinder und Jugendlichen aus den heimischen Stuben zu locken und für den Sport zu begeistern", machte Uschi Koch, Lehrwartin des BSKV, deutlich. Jürgen Thielemann, Leiter des Sport Services Nürnberg, nannte dieses Projekt eine Bereicherung des Freizeitangebotes in der Stadt.

Neues Leben eingehaucht

Der 1. Vorsitzende des ARSV, Heinrich Krengel, Ehrenvorsitzender Reinhard Lott und Albrecht Helm, der Leiter der Kegel-Abteilung brachten mit ihren Dankesworten an "Projektvater" Robby Kittelmann ihre Freude zum Ausdruck, dass dieser, erst vor wenigen Monaten zugezogen, mit seinem Engagement die Kegelabteilung regelrecht aufgemischt und neues Leben eingehaucht habe.

Der Präsident des DKBC, Jürgen Franke gab den Startschuss für ein tolles Projekt.



Danach stellte Kittelmann sein Projekt vor. Dabei forderte er, dass in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber durchaus auch mit der älteren Generation die Unterhaltungselektronik immer mehr eingebunden werden müsse. "Wenn ich heute mit jungen Menschen arbeiten will, sie für etwas begeistern möchte, muss ich dazu die Mittel verwenden, die eben diese Zielgruppe verwendet. Konkret heißt das, den Sport mit den Elementen Internet, Musik, Licht, moderne Kommunikation zu einer Einheit werden zu lassen. Von der Begeisterung für etwas Neues, etwas Interessantes über das Austesten in der Praxis zur Theorie führen und dann mit der Praxis vereinen. Das ist die Rezeptur, die in der heutigen Zeit greift", begeisterte er die Zuhörer und erntete dafür langen Applaus.

Wahre Kunstwerke

Zu diesem Projekt gewann Kittelmann die benachbarte Grund- und Mittelschule Katzwang. Die Kinder durften für die Innengestaltung der Kegelbahn mit UV-aktiven Farbplakaten sorgen. Unter dem UV-Licht betrachtet, sind wahre Kunstwerke entstanden. Celin Grenz, Schülerin der 5. Klasse, berichtete, stellvertretend für alle Schüler, begeistert über ihre Erlebnisse beim Graffitisprühen. "Wir danken für das tolle Projekt, wir danken Herrn Kittelmann und wir machen weiter", rief sie zum Schluss in den Raum. Die Freude brachte auch Dagmar Leitmeier, Rektorin der Schule, in ihrer Grußnote zum Ausdruck.

Celine Grenz berichtete stellvertretend für alle Schüler über die Erlebnisse.



Zudem wird angestrebt, dass die Anlage auch als Event- und Lehrkegelbahn zum Einsatz kommen wird. Hierzu habe es bereits erste Vorgespräche gegeben. Die Bahn könnte einerseits als Event-Treffpunkt fungieren, aber auch zur Aus- und Fortbildung von Kegelkadern sowie Trainern genutzt werden. Zum Schluss wurde allen Sponsoren und Förderern dieses großartigen Projekts gedankt, die sich übrigens an einer Sponsorenwand beziehungsweise in einer geplanten kompletten Wandmalerei wiederfinden werden.

Riesiges Titelbild

Umrahmt von einer tollen Dekoration im UV-Glanz, den leuchtenden Plakaten der Kinder, die teilweise mit einer speziellen 3D-Brille räumlich erscheinen, dem riesigen Titelbild über den Anzeigetafeln vom Projektvater selbst, phantastischen Licht- und Lasereffekten im Nebel und fetziger Musik wurden danach unter den Gästen die ersten Wettkämpfe über zwei Mal zehn Schub in die Vollen ausgetragen. Danach war freies Nachtkegeln angesagt. Bis Mitternacht ging es hoch her. Es war ein Start in ein neues Kegel-Zeitalter beim ARSV Katzwang.

Der reguläre Betrieb soll dann im Januar starten. Noch in diesem Jahr gibt es drei feste Schwarzlichtveranstaltungen: am 10. November sowie 8. und 23. Dezember. Reservierungen sind noch möglich unter Telefon: (0911) 93 11 95 30 oder per E-Mail an: kegelzentrum-nuernberg@online.de. Hier erhält man auch Information über Preise beziehungsweise Verfügbarkeit. Wichtig ist: Kegeln ist nur in Turnschuhe mit abriebfesten Sohlen möglich.

