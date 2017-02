In Schwabach wohnen drei "Reichsbürger"

Wie Behörden und Justiz mit ihnen umgehen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Seit in Georgensgmünd ein Polizist getötet wurde, verschwinden die selbsternannten „Reichsbürger“ nicht mehr aus den Schlagzeilen. Aber wie viele von ihnen gibt es eigentlich in Schwabach und im Landkreis Roth? Wie gehen Behörden mit ihnen um? Und wie gefährlich sind sie? Ein Überblick.

Das Haus des Mannes, der in Georgensgmünd einen Polizisten erschossen hat – insgesamt gibt es über 40 „Reichsbürger“ im Landkreis Roth, etwa drei in Schwabach. © Fotos: dpa



Das Haus des Mannes, der in Georgensgmünd einen Polizisten erschossen hat – insgesamt gibt es über 40 „Reichsbürger“ im Landkreis Roth, etwa drei in Schwabach. Foto: Fotos: dpa



Sicher haben viele Menschen nach dem Vorfall in Georgensgmünd im vergangenen Oktober zum ersten Mal von den sogenannten Reichsbürgern gehört. Behörden, insbesondere in Brandenburg, aber auch in allen anderen Bundesländern, haben schon länger mit ihnen zu tun – während Medien sich erst seit der Bluttat auf das Thema werfen.

Allerdings brachten die vergangenen Wochen auch zahlreiche Enthüllungen, die wiederum weitreichende Fragen aufwerfen. Jüngst wurden massiv Wohnungen durchsucht und ein Mann in Baden-Württemberg festgenommen, ein „Reichsbürger“, der offenbar Anschläge plante. Polizisten stehen vor Gericht, weil sie mit dem Täter von Georgensgmünd in Kontakt standen. War dieser womöglich gewarnt worden? Spekuliert wird auch über einen Zusammenhang zwischen Georgensgmünd und dem Suizid eines Polizisten in Nürnberg. Die Reihe ließe sich fortsetzen.

Mit Waffenschein

Grund genug, genauer nachzufragen. Laut Landratsamt Roth gibt es im Landkreis 48 Personen, die der Szene zugerechnet werden, drei besitzen einen Waffenschein. Bei der Stadt Schwabach sind „ein bis zwei“ Personen bekannt. Elke Schönwald, Pressesprecherin der Polizei Mittelfranken, hat ähnliche Zahlen. Sie spricht von 48 Personen im Landkreis und drei in Schwabach, darunter ein Waffenscheinbesitzer.

Die leichten Abweichungen sind nicht ungewöhnlich. Sowohl Polizei als auch Behörden betonen, dass die Zahlen nur Annäherungen sind und stark fluktuieren. Oft verschwinden „Reichsbürger“, wenn sie Ärger mit Behörden haben, und tauchen andernorts wieder auf.

Wegen der „Reichsbürger“ mit Waffenschein heißt es vonseiten des Rother Landratsamts und der Stadt Schwabach, es werde derzeit bayernweit geprüft, ob man solche Lizenzen entziehen kann. Es sei aber schwierig, nur wegen einer möglichen Mitgliedschaft bei einer so heterogenen Gruppe, den Waffenschein zu entziehen. Erst wenn die Personen Straftaten begehen, sehe die Sache anders aus.

Doch woran erkennt man „Reichsbürger“ eigentlich? Die Pressestelle der Stadt Schwabach schreibt: „Anhaltspunkte für die Mitgliedschaft (...) waren (...) die Androhung von Strafe gegenüber Mitarbeitern der Stadt unter Hinweis auf ein „Reichsgesetzblatt“ der „Provisorischen Reichsregierung“ sowie die Berufung darauf, dass die Stadt Schwabach keine Hoheitsrechte habe, da sie nur Teil der ,BRD-GmbH‘ sei.“

Renitentes Verhalten

Beim Schwabacher Amtsgericht fallen „Reichsbürger“ laut Gerichtssprecherin Dr. Andrea Martin vor allem durch renitentes Verhalten auf: „Sie wollen sich nicht hinsetzen, erkennen das Gericht nicht an, wollen Ausweise oder Qualifikationen von den Richtern sehen.“ Zumeist reagiere man gelassen. „Wenn jemand stehen bleiben will, bleibt er halt stehen.“ In anderen Fällen werden Störer des Saals verwiesen, wenn sie etwa versuchen, den Prozess zu filmen.

Martin beschreibt an einem fiktiven Beispiel ein weiteres typisches Verhalten von Reichsbürgern: „Jemand heißt etwa Hubert Mann, nennt sich aber Hubert aus der Familie Mann.“ Außerdem seien zahlreiche Verweise auf Gesetze und Schriftstücke aus dem frühen 20. Jahrhundert üblich.

Eskaliert sei die Lage, so Martin, im Gegensatz zu anderen Standorten in Schwabach allerdings noch nie: „Es gab keine Randale bisher.“ Sie wolle das Thema keineswegs verharmlosen, man sei aber gut geschützt durch die Prozessordnung. Wenn nötig, seien Wachtmeister anwesend, es gebe verschärfte Kontrollen – wie zuletzt beim Prozess gegen einen Reichsbürger, der sich mehrfach ohne Führerschein ans Steuer gesetzt hat und der auch Kontakte zum Todesschützen aus Georgensgmünd unterhielt (wir berichteten). Hier habe die Polizeiinspektion Schwabach wertvolle Unterstützung geleistet, betont Martin. Generell seien die Richter gut vorbereitet, nicht zuletzt durch den Erfahrungsaustausch mit Kollegen.

Nicht provozieren lassen

Städtische und Kreisbehörden haben Leitfäden für den Umgang mit „Reichsbürgern“. Es gibt sowohl von der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus als auch vom Brandenburger Verfassungsschutz Handreichungen. Tenor ist generell: Nicht provozieren lassen, gesetzliche Möglichkeiten ausschöpfen.

Es gibt demnach zwar Überschneidungen mit der rechtsextremen Szene, „Reichsbürger“ sind aber noch lange keine Rechtsextremisten und auch nicht unbedingt gefährlich. Sie könnten sich aber, so der Brandenburger Leitfaden, „durchaus zu einer Gefahr für das Zusammenleben in Dörfern und Kleinstädten entwickeln“.

Weiter heißt es dort: „Unter den ,Reichsbürgern‘ finden sich Bedeutungssüchtige, Geschäftemacher, Trickser, Querulanten, aber auch ernsthaft Überzeugte, psychisch Kranke, Betrogene, Verzweifelte und Träumer. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Reichsbürger bis in den Bereich der Unzurechnungsfähigkeit in ihre Ideen hineinsteigern.“

THOMAS CORRELL