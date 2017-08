Internationale Gäste: Mulitkulti in Schwabach

"JamCamp" mit 46 Jugendliche aus Partnerstädten Les Ssbles, Kalambaka und Kemer - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Im Rahmen der 900-Jahr-Feier veranstaltet die Kommunale Jugendarbeit mit Unterstützung des Stadtjugendrings diese Woche das "JamCamp". Dort treffen sich 46 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren aus Schwabachs Partnerstädten Les Sables, Kemer und Kalambaka und lernen in unterschiedlichen Workshops einander und die Stadt besser kennen.

Der Spaßfaktor kommt im „JamCamp“ keinesfalls zu kurz: In einem Spiel müssen die „Schwimmer“ auf den „Wellen“ um die Wette reiten. © Foto: Bianca Meier



Der Spaßfaktor kommt im „JamCamp“ keinesfalls zu kurz: In einem Spiel müssen die „Schwimmer“ auf den „Wellen“ um die Wette reiten. Foto: Foto: Bianca Meier



Seit Sonntagabend befinden sich die jungen Gäste in Schwabach. Nach einer langen Reise kamen sie am Aktivspielplatz "Goldnagel" an und wurden gleich mit einer Willkommens-party begrüßt. "Vor allem der kulturelle Austausch ist uns wichtig", erklärt Stefanie Schmidt, die gemeinsam mit Susanna Regelsberger und Julia Partes zum Planungsteam gehört, das ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet hat.

Vormittags finden Workshops statt, bei denen jeder selbst entscheiden kann, wo er mitmachen will. Das Angebot reicht von Graffiti, Musik und Zirkus bis hin zu Breakdance und Film.

Nach dem Mittagessen wird ein festes Programm für alle geboten: eine Stadterkundung in Schwabach, ein Ausflug nach Nürnberg und eine Kanutour auf der Rednitz stehen auf dem Plan. Für Heimweh bleibt da keine Zeit. "Die Jugendlichen sind alle ganz enthusiastisch dabei", erzählt Schmidt.

Unterhaltung in Englisch

Auch Kommunikationsprobleme gibt es keine. Betreuer und Jugendlichen sprechen untereinander Englisch, doch hier und da wird auch versucht, Deutsch zu lernen. Aber nicht nur die deutsche Kultur soll den Gästen näher gebracht werden. Die Jugendlichen bringen ihre ganz eigene Bräuche mit, zum Beispiel führten die Gäste aus Kalambaka einen griechischen Tanz vor: Mitmachen war ausdrücklich erwünscht!

Freitag ist der letzte Tag. Zum Abschied wird um 15 Uhr im Aurex eine Vernissage stattfinden, in der die Jugendlichen zeigen, was sie in Schwabach alles gelernt und erlebt haben.

BIANCA MEIER