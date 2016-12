Irisches Stepptanz-Spektakel in Schwabach

„Rhythm of the Dance“ am 2. Januar im Markgrafensaal - 19.12.2016 05:57 Uhr

SCHWABACH - Da steppt der Bär, beziehungsweise der Ire: Am Montag, 2. Januar, 20 Uhr, kann man die Show „Rhythm of the Dance“ im Markgrafensaal erleben.

Die Show erzählt die tausendjährige Geschichte der irischen Kelten. © Foto: oh



„Rhythm of the Dance“ hat eine neue Ära des irischen Entertainments eingeläutet und ist international die bekannteste und am meisten gebuchte irische Stepptanz-Show der Welt. „Rhythm of the Dance“ bietet die Tradition des irischen Stepptanzes so originalgetreu wie möglich. In einer zweistündigen und extravaganten Tanzshow zeigt sich das ganze Talent irischer Tänzer.

„Rhythm of the Dance“ belebt die Reise der irischen Kelten und deren Geschichte wieder. Die Show erzählt deren tausendjährige Geschichte, ausgestattet mit allen Vorzügen einer Bühnenshow von heute.

Gepaart mit der neuesten Bühnentechnik wird hier die zeitgemäße Kunstform des Tanzes und der Musik perfekt in Szene gesetzt.

Die Show besteht aus einer Liveband, drei Tenören und mehr als 22 Tänzern.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich unter anderem beim Schwabacher Tagblatt, Spitalberg 3. Drei Kategorien 50,05 Euro, 43,15 Euro und 36,25 Euro.

