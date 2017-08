Jasmin Laub: "Ich bin eine Freiheitskämpferin"

Die 41-jährige FDP-Kandidatin im Wahlkreis Nürnberg-Süd/Schwabach sieht große Chancen in der Digitalisierung - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellt das Schwabacher Tagblatt die wichtigsten Direktkandidaten im Wahlkreis Nürnberg-Süd, zu dem auch Schwabach gehört, vor. Heute: Jasmin Laub von der FDP.

Die Frau mit Hut: Jasmin Laub hat unter den Kandidaten im Wahlkreis Nürnberg Süd/Schwabach ein modisches Alleinstellungsmerkmal. Ein Wahlkampf-Gag aber ist der Hut nicht. „Ich trage ihn seit sieben Jahren.“ © Foto: Wilhelm



Die Frau mit Hut: Jasmin Laub hat unter den Kandidaten im Wahlkreis Nürnberg Süd/Schwabach ein modisches Alleinstellungsmerkmal. Ein Wahlkampf-Gag aber ist der Hut nicht. „Ich trage ihn seit sieben Jahren.“ Foto: Foto: Wilhelm



Jasmin Laub ist 41 Jahre alt, verheiratet und Mutter dreier Kinder im Alter von einem, zwei und vier Jahren. Mit ihrer Familie lebt sie in Nürnberg. Geboren ist sie in Amberg, ihre Kindheit und Jugend aber verbrachte sie in Gößweinstein und Wunsiedel, wo ihre Eltern die Jugendherbergen geleitet haben. In Bayreuth hat sie Lehramt für Hauptschule studiert. Als Referendarin war sie an der Karl-Dehm-Schule und hat in Schwabach auch gewohnt. Mittlerweile arbeitet sie in der Carl-von-Ossietzky-Mittelschule in Schweinau. Der FDP ist Jasmin Laub nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 beigetreten, um beim Neustart zu helfen. Sie war bildungspolitische Sprecherin der Bayern-FDP und kandidiert nun für den Bundestag.

22. September 2013, der Abend der letzten Bundestagswahl. Als die ersten Hochrechnungen kommen, herrscht bei der FDP blankes Entsetzen. Am Ende steht ein Minus von 9,8 Prozent. Die Liberalen fallen auf 4,8 Prozent, scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Von der Regierungsbank in die Bedeutungslosigkeit. Tiefer ist noch keine Partei in der Geschichte der Bundesrepublik gefallen.

"Das war der Wendepunkt", sagt Jasmin Laub. Sie war eine Stammwählerin der FDP. "Leute wie Genscher hatten mich schon als Kind immer beeindruckt. Aber nun hatte ich mich für die FDP geschämt, wenn ich etwa an die Mövenpick-Geschichte denke."

Ihre Konsequenz: "Ich habe mich gefragt: Schimpfe ich jetzt auch einfach mit oder trete ich ein und ändere was? Also bin ich beigetreten."

Für eine soziale FDP

Totgesagte leben länger. Das gilt offenbar auch für die FDP. Vier Jahre nach dem Absturz steht sie vor der Wiederauferstehung. Die Umfragen sehen sie klar über fünf Prozent. "Der Neustart ist geglückt", sagt Jasmin Laub. Zu verdanken sei dies vor allem Christian Lindner, dem Parteichef und Spitzenkandidaten, auf den der FDP-Wahlkampf ganz zugeschnitten ist. Aber eben auch den vielen, die sich nicht hätten entmutigen lassen oder als Neue auch neue Impulse mitbrächten. So wie auch sie selbst.

Als reine "Steuersenkungspartei" möchte die FDP keinesfalls mehr erscheinen. "Das war dann doch programmatisch etwas wenig", findet Jasmin Laub. Sie will der FDP auch eine soziale Note geben. Nicht zuletzt aus einer sehr positiven persönlichen Erfahrung heraus. "Schon vor zwölf Jahren habe ich in den Münchner Stadtteilen Hasenbergl und Neuperlach Deutschunterricht für Klassen mit vielen jungen Russlanddeutschen und auch Türken gegeben. 20 Schüler, und keiner sprach ein Wort Deutsch. Das war nicht einfach, aber die Schüler waren total motiviert. Das war toll." Ihre Konsequenz: junge Flüchtlinge gut ausbilden. Das helfe doppelt: "Das ist eine Chance für heimische Betriebe, die keine Azubis finden. Und viele Flüchtlinge wollen ja auch wieder zurück, wenn die Gefahr vorbei ist. Da ist Ausbildung auch eine Art Entwicklungshilfe."

Eine andere Art von Entwicklungshilfe benötige auch Deutschland: "Wir müssen die digitale Infrastruktur ausbauen. Digitalisierung ist gut." Smartphones seien aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. "Digitalisierung bietet auch die Chance für neue Geschäftsmodelle." Ein positives Beispiel sei der Zimmervermittler ABNB. Ein anderes wäre für sie auch die Taxi-Konkurrenz von Uber gewesen. "Wieso lässt Deutschland so etwas nicht zu?", fragt sie und betont den FDP-Slogan: "Digital first, Bedenken second."

Allergrößte Bedenken hat sie dagegen in Bezug auf das umstrittene "Netzwerkdurchsetzungsgesetz", das Facebook zwingen soll, Hass-Kommentare und Fake-News zu löschen. Das richtige Ziel, aber der falsche Weg. Um immensen Strafzahlungen vorzubeugen, werde Facebook "auf Nummer sicher gehen und eher zu viel löschen. Das schränkt die Meinungsfreiheit ein".

Selbstbewusster Vergleich

Freiheit ist für Jasmin Laub der zentrale Begriff: "Als Liberale bin ich eine Freiheitskämpferin." Als solche grenzt sie sich auch von der CSU ab: "Ich bin klar gegen noch mehr Videoüberwachung und Vorratsdatenspeicherung. Die gibt es in Frankreich: Hat das den Terror verhindert?"

Auch den persönlichen Vergleich mit den Kandidaten von SPD und CSU zieht sie selbstbewusst: "Als Mutter von drei Kindern weiß ich, was es heißt, den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern. Und als Lehrerin kenne ich die Probleme in sozialen Brennpunkten. Da können doch die Herren Burkert und Frieser nicht mithalten."

GÜNTHER WILHELM