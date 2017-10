Jugendliche sollen 16-Jährigen überfallen haben

SCHWABACH - Eine Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen soll am späten Freitagabend einen 16-Jährigen in der Nähe des Schwabacher Stadtparks niedergeschlagen und beraubt haben. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der 16-Jährige begegnete der Gruppe gegen 23 Uhr am Rande des Stadtparks in der Bahnhofstraße, berichtet die Polizei. Kurz zuvor hatte er sich Zigaretten an einem Automaten gekauft.

Nach Angaben des 16-Jährigen ging er an der Gruppe vorbei und wurde plötzlich niedergeschlagen. Die Jugendlichen sollen ihm sowohl die Geldbörse als auch das Handy gestohlen haben.

Die Täter flüchteten. Das Mobiltelefon konnte die Polizei wenig später im Rahmen der Ermittlungen wiederfinden. Es lag in einem Grundstück unweit des Tatorts.

Der 16-Jährige konnte die Angreifer kaum beschreiben. Laut Polizei ist er sich jedoch sicher, dass es sich um ausländische Jugendliche handelt.

Zeugen der Tat werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 zu melden. Ebenso nehmen die Beamten weitere Hinweise zu möglichen Tätern entgegen.

