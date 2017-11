Junge Frau in Schwabach sexuell belästigt

Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach dem Mann - vor 1 Stunde

SCHWABACH - In der Nacht zum Samstag hat ein Mann im Stadtgebiet Schwabach eine junge Frau bedrängt. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine junge Frau war gegen 0.15 Uhr in Schwabach zu Fuß auf dem Weg in die Alexanderstraße. Sie lief vom Wilhelm-Friedrich-Weg kommend über den Hof eines Mehrfamilienhauses. In dem Hof bemerkte sie, dass ein unbekannter Mann ihr folgte. Als sie sich umsah, versuchte der Unbekannte die Frau unsittlich zu berühren und zu küssen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Frau, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er habe ein südländisches Aussehen und war mit einer dunklen Jacke, einem Kapuzenpullover, einer hellen Jeans und einer dunklen Wollmütze bekleidet.

