Junge Union Schwabach: Landtagswahl ohne Seehofer

JU kritisiert "Schlingerkurs" der CSU und Merkels fehlende Demut - vor 33 Minuten

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - Die Junge Union Schwabach sieht Horst Seehofer als einen CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten auf Abruf. "In die Landtagswahl sollten wir nicht mehr mit ihm gehen", schreiben die JU-Vertreter Manuel Kronschnabel und Adrian Derr in einer Pressemeldung. Die beiden kritisieren auch Kanzlerin Merkel deutlich und bezweifeln, dass ein "Jamaika-Bündnis" von Union, FDP und Grünen funktionieren kann.

Scharfe Kritik gegen den Landesvater kommt aus den eigenen Reihen - von der Jungen Union Schwabach. © dpa



Die CSU arbeitet ihr schlechtes Wahlergebnis auf und ringt um den zukünfitgen Kurs. Auch aus Schwabach kommt Kritik. "Momentan zieht jede Partei rote Linien – und die übrigbleibende Schnittmenge muss man ja fast schon mit der Lupe suchen", so Kronschnabel und Derr. Dass die CSU Kompromisse um jeden Preis schließt, nur um Bundeskanzlerin Merkel erneut aufs Schild zu heben, verbiete sich angesichts des Wählervotums.

Viele Wähler seien diesmal von der CSU abgewandert, weil sie ein verlässliches wertkonservatives Profil vermisst haben. "Und wirklich glaubhaft kann man das in einer Jamaika-Koalition wohl kaum schärfen", sind sich die beiden sicher. CSU-Parteichef Horst Seehofer habe mit seinem Schlingerkurs das schlechte Ergebnis in großem Maße mit zu verantworten: "Mal gegen Merkel, dann wieder für Merkel. Mal mit Obergrenze, dann wieder ohne – das hat sicher nicht zu einer Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der CSU beigetragen", findet Kronschnabel. Die JU Schwabach fordert daher, dass nun ganz offen über eine Regelung der Zeit nach Seehofer gesprochen wird. Mehr noch: Die JU Schwabach fordert, dass der Ministerpräsident von sich aus zeitnah nun einen geordneten Übergang einleitet. "In die Landtagswahl sollten wir nicht mehr mit Seehofer gehen."

"Ohne jede Demut"

Deutliche Kritik äußert die JU Schwabach auch am Umgang der Schwesterpartei CDU mit deren Wahlanalyse: "Da fehlt jegliche Demut vor dem miserablen Wahlergebnis." Symptomatisch dafür stehe Merkels Äußerung noch am Wahlabend ("Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten" und man habe "alle strategischen Ziele erreicht"). Großes Unverständnis darüber bei Derr: "Was für eine uneinsichtige Starrköpfigkeit. Das geht deutlich an der Realität vorbei, welche die Wähler am Sonntag geschaffen haben!"

Die JU ist sich sicher, dass sowohl die Union wie die SPD die zur AfD abgewanderten Wähler wieder zurückgewinnen können – aber nicht mit der Merkel’schen Politik der Beliebigkeit und einem "Weiter so". Das habe die SPD mit ihrem Gang in die Opposition bereits verstanden und sei der Union damit wohl einen Schritt voraus.

Merkel dagegen vermeide bislang gänzlich jede Geste von Demut gegenüber dem Wahlergebnis, gegenüber diesem klaren Denkzettel. "Da fragt man sich schon, ob die in ihrem Berliner Elfenbeinturm überhaupt noch die Stimmung der Menschen mitbekommt oder sich dafür interessiert. Was für eine Starrköpfigkeit und Hybris."

Falsche Dafür-dagegen-Taktik

Auch Daniel Nagl, der JU-Vorsitzende im Landkreis Roth, wirft der CSU grobe Fehler vor. Die "Dafür-dagegen-Taktik" habe schon bei der Europawahl nicht funktioniert. Jetzt habe man den gleichen Fehler wieder gemacht, schreibt Nagl in einer Pressemitteilung.

Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, dass sich die CSU erst "mit Gebrüll" gegen die Kanzlerin profilieren wollte und dann wieder auf die Merkel-Linie der Mitte eingeschwenkt sei.

Nagls Rat: "Alle Parteien und ihre Vertreter täten gut daran, weniger auf Umfrageergebnisse und risikoarmes Vorgehen zu schielen, sondern inhaltliche Pflöcke einzurammen, von denen man überzeugt ist und die nicht nur die Sorgen abfischen, sondern realistische Lösungen bieten."

Chance zur Aufarbeitung

Anders als die Kollegen in Schwabach hält Nagl von einem kurzfristigen Rückzug des Parteivorsitzenden Seehofer nichts. "Der CSU-Bundestagswahlkampf wurde in München kollektiv getragen. Darum sollten wir als Partei den Münchnern auch die Möglichkeit geben, die Wahl gründlich aufzuarbeiten und dann womöglich Konsequenzen ziehen", schreibt der JU-Kreisvorsitzende. Zunächst müsse es darum gehen, in den anstehenden schwierigen Koalitionsverhandlungen die Position der CSU und damit bayerische Interessen zu stärken.