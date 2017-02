Kammerstein: Mann zückt Messer in McDonalds

51-Jähriger wollte offenbar nach Hause gefahren werden - vor 12 Minuten

KAMMERSTEIN - Ein Mann hat sich eine Anzeige eingehandelt, weil er einen Gast des Fast-Food-Restaurants McDonalds am Kammersteiner Autohof mit einem Messer bedrohte.

Wie die Polizei jetzt berichtete, sprach am späten Freitagabend ein 51-Jähriger in einem Fast-Food-Restaurant am Kammersteiner Autohof einen anderen Gast an – dieser solle ihn gegen Aushändigung eines Geldbetrages nach Hause fahren. Anschließend bedrohte er den Mann mit einem aufgeklappten Taschenmesser.

Nach Eintreffen einer Polizeistreife und Durchsuchung der Person konnte in der Jackentasche ein, wie es vonseiten der Polizei heißt, "Plastiktütchen mit Drogenanhaftungen" aufgefunden werden. Der Autoschlüssel sowie das Tütchen wurden von den Beamten sichergestellt. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

st

