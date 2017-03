Kammerstein: Mit Wucht gegen altes Sandsteinhaus

Fahrzeug demoliert Wand und Dach - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

KAMMERSTEIN - Laut Polizei riss am Dienstag ein vermutlich größeres Fahrzeug einen Zaun und Teile eines Sandsteinhauses in Kammerstein ein und fuhr dann davon.

Möglicherweise handelte es sich um einen Lkw oder Sattelzug, der zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr auf dem südlichen Ast der Dorfstraße unterwegs war. Offenbar beim Linksabbiegen auf die Hauptstraße schwenkte das Heck nach rechts aus und rammte dabei einen Holzlattenzaun.

Außerdem streifte das Fahrzeugheck die Stirnwand eines alten Sandsteingebäudes. Hierdurch brach die Wand teilweise ein und riss große Teile des Ziegeldaches und den gemauerten Kamin ein. Mehrere Anwohner berichteten später, sie hätten einen lauten Knall gehört.

An der Unfallstelle konnten Lacksplitter in blauer Farbe gesichert werden. Der Schaden an dem Zaun und dem zu einem Wohnanwesen gehörenden Nebenbau wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabach unter Tel. 09122/927-0 zu melden.

co

