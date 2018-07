Kattun-Fabrik: Einst der ganze Stolz der Stadt

SCHWABACH - Früher war sie der ganze Stolz der Stadt, doch heute weiß kaum noch jemand, dass sie je existierte. Doch die Schwabacher Kattunfabrik in der Penzendorfer Straße wird vom P-Seminar Geschichte des Adam-Kraft-Gymnasiums nun in ein völlig neues Licht gerückt.

Früher alleine auf weiter Flur. Das Bild zeigt die frühere Schwabacher Kattunfabrik. Es hängt im Schwabacher Stadtmuseum. Das P-Seminar Geschichte des Adam-Kraft-Gymnasiums hat sich nun dieses Themas angenommen.Repro: Stadtmuseum



Am Donnerstag, 19. Juli, sind alle geschichtlich Interessierten im Stadtmuseum willkommen, wo eine sorgfältig geplante Ausstellung rund um das Thema Kattunfabrik aufgebaut wurde. Ab 17 Uhr kann man dort neben Informationen zum Gebäude und zur Familie Stirner, welcher die Fabrik gehörte, auch ein paar leckere Snacks und Getränke genießen.

Fast in Vergessenheit

Die Schüler gewähren spannende Einblicke in das Leben der Stirners und in die Blütezeit der Kattunfabrik, liefern aber genauso Informationen darüber, wie ein so wichtiger Teil von Schwabach in Vergessenheit geraten konnte.

Die Kattunfabrik wurde 1716 gegründet und 50 Jahre später von den Gebrüdern Stirnern gekauft. Kattun ist ein besonders dichtes Baumwollgewebe. Um 1800 arbeiteten bis zu 500 Menschen in der Fabrik. 1823 ging sie allerdings pleite.

Heute Tanzschule und Wohnungen

Über die Jahre hinweg wurde ein Großteil der ehemaligen Fabrik immer mehr zweckentfremdet. Heute befinden sich in dem Gebäudekomplex unter anderem eine Tanzschule und einige Wohnungen. Es gibt praktisch keinerlei Hinweise mehr darauf, dass die Häuserreihe in der Penzendorfer Straße einmal der ganze Stolz Schwabachs war. Die Stoffe und Tücher, die hier einst produziert wurden, brachten nicht nur der Familie Stirner viel Geld ein, sondern beeinflussten auch die Wirtschaft der Stadt nachhaltig.

Wer Interesse an der Geschichte der früheren Fabrik hat, allerdings heute am Spätnachmittag keine Zeit haben sollte, der kann sich ganz einfach nach den Öffnungszeiten des Stadtmuseums richten. Denn von den Schülern konzipierte Ausstellung ist bis zum 21. Oktober zu sehen.

