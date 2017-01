Kaum Reifenprofil: Fahrer rammt Baum bei Schwanstetten

SCHWANSTETTEN - Am frühen Mittwochabend fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kreisstraße von Schaftnach nach Leerstetten, als das Auto plötzlich von der Fahrbahn abkam und einen Baum rammte.

Trotz des recht heftigen Anpralls verletzte sich der junge Mann zum Glück nur leicht, wurde aber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Eine Unfallursache war dann ziemlich schnell gefunden: Beide Vorderreifen lagen mit ihrer Profiltiefe sogar noch deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß von 1,6 Millimeter.

Auf regennasser Fahrbahn war dann der eher kümmerliche Rest an Grip auch noch verloren gegangen und der Wagen von der Straße geschleudert. „Bei Blechschäden von weit über 5000 Euro hätte sich eine Investition in besseres ,Schuhwerk‘ fürs Auto zweifelsohne gelohnt“, so die Polizei.

