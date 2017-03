Kein Aprilscherz: Panoramalauf feiert 20. Geburtstag

Kleines Jubiläum am Samstag — Macht Stefan Böllet wieder das Rennen? - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Kleines Jubiläum: Zum 20. Mal wird am Samstag, 1. April, der Wendelsteiner Panoramalauf ausgetragen. Die veranstaltende Leichtathletikabteilung des TSV Wendelstein hofft wieder auf über 200 Starter. "Bislang sehen die Anmeldezahlen aber nicht berauschend aus", so Chef-Organisator Christian Gußner.

Das Archivbild vom vergangenen Jahr zeigt es: Der Wendelsteiner Panoramalauf ist etwas für Groß und Klein. Das Jubiläumsrennen geht nicht wie sonst üblich sonntags, sondern schon am Samstag über die Bühne. © Foto: Robert Gerner



Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Hauptlauf über 10 500 Meter, der wieder Bestandteil des Raiffeisen-Läufercups Roth-Weißenburg ist. Gewonnen hat diesen Läufercup im vergangenen Jahr Stefan Böllet vom TSV Pavelsbach. Er sammelte auch beim 19. Wendelsteiner Panoramalauf 2016 die Maximalpunktzahl ein und ist 2017 schon wieder in einer tollen Frühform. Er siegte sowohl am Rothsee als auch vor knapp zwei Wochen in Treuchtlingen und führt damit einmal mehr die Gesamtwertung des Cups an.

Start um 14.30 Uhr

Gestartet wird der Hauptlauf am Samstag um 14.30 Uhr direkt vor dem Gymnasium. Die Läuferinnen und Läufer müssen dann eine große (4,33 km) und zwei kleine Raubersrieder Runden (jeweils 3,08 km) drehen, ehe sie – erneut vor dem Gymnasium – das Ziel erreichen.

Für alle, die das erste Mal dabei sind: Anders als es der Name vielleicht erwarten lässt, gibt es so arg viel Panorama nicht entlang der Strecke. Die 10,5 km sind bretteben, Zeitenjäger dürfen sich auf schnelle Zeiten freuen.

Abschluss und Höhepunkt

Der Hauptlauf ist sicherlich der Höhepunkt des Panormalaufs. Doch schon vorher messen sich Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Hobbyläufer auf kürzeren Strecken. Die Jüngsten machen sich schon um 12.30 Uhr auf einer 640-Meter-Schleife auf den Weg. Es folgen zwei weitere Schülerläufe über 1270 Meter (12.45 und 13 Uhr) beziehungsweise 1910 Meter (13.15 Uhr) sowie der Hobbylauf über 4350 Meter (13.45 Uhr).

Offizieller Meldeschluss ist der Donnerstag, am besten online unter www.tsv-wendelstein.de oder per Mail an panoramalauf@web.de. Nachmelden kann man sich gegen einen kleinen Aufpreis auch noch am Wettkampftag bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start.

Etliche Sportler nutzen den Panoramalauf als Vorbereitung für den größeren und inzwischen auch amtlich vermessenen Hilpoltsteiner Halbmarathon eine Woche später (gleichzeitig mittelfränkische Halbmarathon-Meisterschaft). Dort gibt es sogar so genannte Zugläufer für Endzeiten von 1:30, 1:45, 2:00 und 2:15 Stunden, sodass jeder Läufer die Möglichkeit hat, seine persönliche Ziel-Zeit leichter zu erreichen. Die Online-Anmeldung auf der Homepage des veranstaltenden La Carrera Tri-Teams unter www.hiro-run.de ist noch bis zum 1. April geöffnet.