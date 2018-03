Kind angefahren: Schwabacher Polizei sucht Mercedesfahrer

11-Jähriger leicht verletzt - Gesuchter Wagen hat Nürnberger Kennzeichen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Am Freitagmorgen fuhr ein 11-Jähriger mit seinem Tretroller die Nördlinger Straße in Schwabach entlang. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes bemerkte offenbar weder die rote Ampel, noch das Kind, das gerade die Kreuzung überquerte. Er fuhr den Jungen mit seinem Wagen an und flüchtete anschließend.

Laut Angaben der Polizei fuhr der 11-jährige Junge gegen 7.30 Uhr auf dem Gehweg die Nödlinger Straße stadteinwärts. Als er an der Fußgängerampel an der Kreuzung Nördlinger Straße/ Schützenstraße ankam, leuchtete das Licht für ihn grün. Der Schüler fuhr deshalb über die Straße. Zur gleichen Zeit kam aus der Schützenstraße ein Auto angefahren - offenbar hatte der Fahrer nicht bemerkt, dass die Ampel für ihn rot zeigte. Trotz Vollbremsung rollte der schwarze Mercedes gegen das rechte Bein des Kindes.

Der Schüler stürzte laut Polizei zu Boden, stand dann aber selbstständig wieder auf. Als der Fahrer des Wagens das bemerkte, fuhr er einfach davon, ohne sich bei dem Jungen nach seinem Befinden zu erkundigen. Der 11-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Schwabach sucht nach dem unbekannten Fahrer des schwarzen Mercedes. Bekannt ist weiterhin, dass der Wagen ein Nürnberger Kennzeichen hat und ein Mann am Steuer saß.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 091229270 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

