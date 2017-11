Während der "Dämmerung" stellt die Schwabacher Karnevalsgesellschaft "Die Schwabanesen" in der Regel ihr Prinzenpaar für die kommende Session vor. Doch bislang haben die Faschingsfreunde der Goldschlägerstadt niemanden gefunden, die bereit wären, als närrische Hoheiten in die Bütt zu steigen. "Wir finden aber sicher noch ein Paar", war man bei den Schwabanesen überzeugt. Im übrigen ließ man sich vom fehlenden neuen Prinzenpaar die Stimmung nicht verderben. Ehrungen durch den Fastnachtsverband Franken, Abschied vom Prinzenpaar der vergangenen Session und ein vielfältiges Showprogramm ließen keine Traurigkeit aufkommen.

Von den Blues Brothers und Elisabeth über Tanz der Vampire, Schuh des Manitu und We will rock you bis zum Abba-Knaller "Mamma Mia": Musical Moments hat im Schwabacher Markgrafensaal am Samstagabend nur das Beste aus über 20 erfolgreichen Musicals präsentiert.