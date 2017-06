Kita-Zeitung in Rohr: Nachrichten vom Wackelzahn

ROHR - Im Rohrer Kindergarten wird traditionell vier Wochen im Jahr Zeitung gelesen und gemacht. Ehrensache, dass ein Tagblatt-Redakteur vorbeigeschaut hat, um seinen Nachwuchs-Kollegen einen Besuch abzustatten.

Die stolzen Redakteurinnen und Redakteure präsentieren das „Kita-Sonnenstrahlen-Tagblatt“ in der Turnhalle des Rohrer Kindergartens. © Foto: Thomas Correll



Eigentlich sollten die Kinder davon berichten, was ihnen in der Zeitung aufgefallen ist, was sie besonders gerne lesen oder welche Projekte sie selbst gestartet haben – das "Kita-Sonnenstrahlen-Tagblatt" zum Beispiel. Doch Kindergärtnerin Vanessa Reidelshöfer drehte erst einmal den Spieß um: Der Redakteur musste berichten, wie so eine Zeitung eigentlich gemacht wird.

Bunte Mischung

31 Kinder in der Turnhalle spitzten die Ohren und stellten Fragen zum Journalisten-Alltag. Kaum ein Thema – von der Erfindung des Buchdrucks über die Zahl der Zeitungsausträger bis zur Auflage des Tagblatts –, das nicht angesprochen wurde.

Und natürlich ging es dann auch darum, was im Sonnenstrahlen-Tagblatt – einer bunten Mischung aus eigenen und aus der "richtigen" Zeitung ausgeschnittenen Artikeln – gerade heiß diskutiert wird. So bekommt etwa Liam gerade drei neue Zähne und Simon hat Malte erst kürzlich einen lockeren Zahn gezogen – Überschrift: "Wackelzahn ist draußen". Zähne waren überhaupt ein großes Thema beim Redakteursbesuch in der Kita.

Aber auch einen Sportteil hat die Zeitung der Rohrer Kinder: "Fürth gewinnt gegen Deutschland", heißt es da. Unglaublich, aber wahr. Das Spiel fand allerdings nicht im Ronhof statt, sondern im Garten der Kita. Kurzum, im Sonnenstrahlen-Tagblatt ist alles drin, was den Leser interessieren könnte.

Stolzer Preis

Und das hat seinen Preis. Exakt 3181 Euro und 99 Cent kostet eine Ausgabe. Ein Kind hat sich diesen Preis ausgedacht, verrät Vanessa Reidelshöfer.

Wieviele Exemplare bisher verkauft wurden, war leider nicht herauszufinden. In Zeiten, in denen der gedruckte Journalismus in der Krise ist, wäre aber fürs echte Tagblatt ein Preis in ähnlicher Höhe durchaus überlegenswert.

Der Rohrer Kindergarten bekommt das Schwabacher Tagblatt allerdings kostenlos ins Haus, vier Wochen lang, außerdem eine Sammlung von pädagogischen Anregungen, wie man die Zeitung den Kindern spielerisch näher bringen kann.

"Clever Kids" heißt die Aktion, in der es nicht nur um die Presse im besonderen, sondern auch um Lesen, Schreiben und das Verständnis von Texten geht.

Infos zu "Clever Kids – Zeitung in der Kita" gibt es hier.

