Küken-Drama: Feuerwehr rettet Entenfamilie auf A6

Nürnberger Retter befreien Jungtiere aus einer Entwässerungsrinne - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Die Küken kauerten in einer Entwässerungsrinne: Die Nürnberger Feuerwehr rettete am Freitagabend eine Entenfamilie vor dem Tod auf der Autobahn. Zuvor versuchte die Mutter verzweifelt, ihre Kinder zu schützen.

Was für ein Drama! Auf der A6 stürzten mehrere Küken in eine Entwässerungsrinne an der Fahrbahn. (Symbolbild) © Archiv / Friso Gentsch (dpa)



Jeden Tag brausen Tausende Autos über die A6 - eine Urgewalt, die sich gerade für kleine Tiere schrecklich anfühlen dürfte. In der Nähe von Schwabach fielen gleich mehrere Küken in eine Entwässerungsrinne an der Fahrbahn - und wurden dort eingeklemmt. Die Mutter versuchte verzweifelt, ihre Jungen zu schützen, lief dabei immer wieder auf die Fahrbahn.

Ein aufmerksamer Autofahrer erkannte das Drama und alarmierte die Feuerwehr. Zunächst konnten die Retter die Tiere nicht finden, entdeckten sie dann aber doch, gefangen in einer Rinne. "Vorsichtig wurden zuerst die Küken mit Hilfe eines Wasserstrahls entlang der Rinne bis zu einem Schacht geleitet und dort mit einem Kescher sicher eingefangen", schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Insgesamt sieben Tiere konnten die Retter auf diesem Weg befreien. Die Autobahnpolizei sicherte die Fahrbahn ab.

All das war für die Entenmutter aber offenbar zu viel - sie flüchtete auf die Gegenfahrbahn und von dort auf den angrenzenden Grünstreifen. In der Nähe eines Regensammlers entdeckten die Retter sie dann aber doch. Die Mutter sei "sichtbar aufgeregt und erfreut" gewesen, schreibt die Feuerwehr. "Sofort nahm die Entenmama ihre Schützlinge in Empfang, die Familienzusammenführung war gelungen."

tl