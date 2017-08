Die Autobahndirektion Nordbayern hatte für die Arbeiten ab Samstag, 21 Uhr, die Rother Straße unter der A6 gesperrt. Der Autokran hat nacheinander die jeweils rund 50 Tonnen schweren Beton-Fertigteile eingehoben. Die acht Spannbeton-Träger für die Autobahn Richtung Nürnberg liegen jetzt in Position. Betoniert wird der Brücken- Überbau Ende August.

Auch am Samstag war einiges geboten am Marktplatz und in den Höfen. Tanzvorführungen, Musikalisches, wie immer gute Verpflegung und trockenes, warmes Wetter - ein Bürgerfest-Samstag, wie er sein muss. Hier gibt's die Bilder.