Landessynode in Schwabach: Mission einmal anders

Tagung dauert noch bis zum kommenden Mittwoch - vor 38 Minuten

SCHWABACH - Erstmals ist das Dekanat Schwabach Gastgeber für die Bayerische Landessynode. Bis Mittwoch sind die 108 Mitglieder zu Gast in Schwabach. Los ging´s mit einem Eröffnungsgottesdienst.

Passend für eine Landessynode: der Eröffnungsgottesdienst. © Text/Foto: Günther Wilhelm



Passend für eine Landessynode: der Eröffnungsgottesdienst. Foto: Text/Foto: Günther Wilhelm



Es ist ein Satz, den man eigentlich nicht erwartet. „Kirche missionarisch“, so lautet das Thema der Synode der Evangelischen Landeskirche in Schwabach, die am frühen Sonntagabend mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Stadtkirche feierlich begonnen hat. „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Predigt zu diesem Thema ein Rohrkrepierer wird, ist echt hoch“, sagte Pfarrerin Dr. Juliane Fischer aus Hallbergmoos. Zu negativ sei das Wort „Mission“ besetzt. „Wir assoziieren Bekehrungsdruck, rigide Moral und evangelikale Verengung.“

Doch es gebe auch ein anderes Verständnis von Mission. Eines, das sich im Gleichnis vom verlorenen Schaf spiegele. In dieser „Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen“ gehe es um Ermutigung für die Verzweifelten. Deshalb stellt sich Pfarrerin Fischer „Kirche missionarisch“ so vor: „Nicht als ausgeklügelte Methode oder Technik. Erst recht nicht als rigide Moral oder evangelikale Verengung. Sondern als Haltung. Und darin als ganz persönliches, authentisches und dadurch überzeugendes Lebenszeugnis.“

Geleitet hat den Gottesdienst Schwabachs Dekan Klaus Stiegler. Für den wunderbaren musikalischen Rahlem sorgten Kirchenmusikdirektor Klaus Peschik, der Große Chor sowie der Posaunenchor der Kantorei.

Die Landessynode besteht aus 108 Mitglieder und ist eines des höchsten Gremien der Evangelischen Landeskirche Bayern. Sie tagt zum ersten Mal in Schwabach. Die Beratungen dauern bis Donnerstag. Die öffentlichen Plenumssitzungen haben am Montag im Markgrafensaal begonnen.