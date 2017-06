Landkreis Roth: Chinarunde lebt wieder auf

Unternehmerfabrik bringt Wirtschaftsbosse zusammen, die im Reich der Mitte aktiv sind - vor 49 Minuten

LANDKREIS ROTH - China ist nicht nur eine Wirtschaftsmacht, dem Auswärtigen Amt zufolge ist es auch Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner. Auch Unternehmen aus der Region sehen in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde einen Absatzmarkt. Daher hat die Unternehmerfabrik nach zehn Jahren die sogenannte Chinarunde wiederbelebt.

Heimische Unternehmenslenker trafen sich nach zehn Jahre Pause wieder zur "Chinarunde" © Unternehmerfabrik



Für China ist Deutschland einer der bedeutendsten Handelspartner in Europa. Auf nationaler Ebene stehen die Themen Marktöffnung sowie der Schutz geistigen Eigentums im Fokus. Aber auch auf regionaler Ebene besteht für Unternehmen immer wieder Bedarf an Information zum Reich der Mitte.

Chancen ausloten

Welche Chancen bietet der chinesische Markt? Welche Hürden gibt es zu meistern und vor welchen Herausforderungen steht man, wenn man ins Chinageschäft einsteigen will? Bereits früher organisierte die Unternehmerfabrik Chinarunden, um Fragen aufzugreifen. Das letzte dieser Treffen fand 2007 statt. Nun, zehn Jahre später, traf sich erneut eine hochkarätig besetzte Gruppe, um sich über das Chinageschäft auszutauschen.

Die von heimischen Unternehmen in China errichteten Betriebe fertigen hauptsächlich für den asiatischen Markt. Einige Firmenvertreter räumten ein, nicht immer die beste Standortwahl getroffen zu haben. Als Gastrednerin stellte die in Büchenbach lebende Xia Xu-Fees von der Zhongde Metal Group GmbH einen großen, neuen Industriepark als "Stadt des Mittelstandes" mit einer Fläche von 23 Quadratkilometern ganz im Süden von China, in Jieyang, vor.

Reichlich Baugrund

Dort gibt es Schulen, Hotels, Betriebsgelände mit Büros und Produktionshallen und viel Fläche zum Selberbauen.

Auf Grund der positiven Resonanz werden die Chinarunden im nächsten Jahr wiederholt, sagte Karl Scheuerlein, Geschäftsführer der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Interessierte können dazukommen. E-Mail info@unternehmerfabrik.de oder Tel. 091 71/85 38 30.