Landkreis Roth: CSU stellt keinen Gegner für Eckstein

Christsoziale wollen bei Landratswahl 2017 auf Herausforderer verzichten - vor 30 Minuten

LANDKREIS ROTH - Die Landratswahl 2017 könnte die erste seit 27 Jahren werden, bei der es nur einen Kandidaten gibt. Sollte der seit 1993 amtierende Herbert Eckstein (SPD) noch einmal antreten, wird die CSU diesmal wohl keinen Gegenkandidaten aufstellen. Das hat Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Volker Bauer bestätigt.

Dunkle Wolken über dem Landkreis? Nicht für Herbert Eckstein. Wenn der Landrat beschließt, noch einmal anzutreten, wird es wohl keinen Gegenkandidaten der CSU geben. © Foto: Robert Gerner



Dunkle Wolken über dem Landkreis? Nicht für Herbert Eckstein. Wenn der Landrat beschließt, noch einmal anzutreten, wird es wohl keinen Gegenkandidaten der CSU geben. Foto: Foto: Robert Gerner



Zuletzt hatte es 1990 eine Landratswahl gegeben, die gar keine richtige Wahl war. Denn mit Dr. Helmut Hutzelmann (CSU) war damals nur ein Name auf den Wahlzetteln gestanden. Die SPD hatte seinerzeit auf einen Gegenkandidaten verzichtet. Erstens, weil Hutzelmann ein Mann des Ausgleichs war, der über die Parteigrenzen hinaus geachtet war. Und zweitens, weil er eben aus diesem Grund ohnehin kaum zu schlagen gewesen wäre.

Drei Jahre später starb Hutzelmann an einem Herzinfarkt, die Wahlberechtigten mussten mitten in der Wahlperiode zu einer weiteren Landratswahl an die Urnen gerufen werden. Aus dem Rahmen der übrigen Kommunalwahlen fiel nicht nur der Termin, aus dem Rahmen sondern auch das Ergebnis, denn der junge Herbert Eckstein sorgte in der Stichwahl gegen den favorisierten Hugo Mailinger (CSU) mit 51:49 Prozent der Stimmen für einen politischen Paukenschlag. Erstmals stand damit ein Sozialdemokrat an der Spitze des in weiten Teilen ja noch ländlich geprägten Landkreises Roth. Für die gerade auf dem Land so starken Christsozialen war das ein Resultat, das sie sich zuvor nur schwer hatten vorstellen können.

Aber es kam aus ihrer Sicht noch schlimmer. Es sollte nicht beim einmaligen Betriebsunfall bleiben. Im Sechs-Jahres-Turnus hat Herbert Eckstein seitdem Ergebnisse eingefahren, die ansonsten in Bayern nur CSU-Leuten vorbehalten sind. Seinen CSU-Herausforderer von 1999, den Meckenhausener Otto Körner, schlug er mit 70:30 Prozent der Stimmen. Gegen Stefan Kuchenmeister aus Wendelstein war es mit 72:28-Prozent noch deutlicher. Und den CSU-Kandidaten des Jahres 2011, den Rednitzhembacher Robert Frank, für den die Kandidatur eigentlich der Testlauf für 2017 werden sollte, schickte Eckstein mit 76:24 Prozent der Stimmen in den frühen politischen Ruhestand.

Fit für fünfte Amtszeit

Theoretisch könnte der Landrat inzwischen selbst in diesen politischen Ruhestand treten. Seit über 23 Jahren steht der Wendelsteiner jetzt an der Spitze des Landkreises, Anfang Januar wird er 61 Jahre alt. Vor drei Jahren, zu seinem 20-jährigen Dienstjubiläum, hat er einmal gesagt, dass er aufhören werde, wenn er sich nicht mehr streiten und nicht mehr ärgern mag; dass er nur Landrat sein könne, wenn er das nötige Feuer und die nötige Leidenschaft für das Amt noch in sich spüre.

Nun, noch ärgert und streitet sich Eckstein offenbar gerne, und auch das nötige Feuer spürt er nach wie vor. Zur Feier seines 60. Geburtstages im Januar hat er erstmals öffentlich angedeutet, dass er sich fit fühle für eine fünfte Amtszeit. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eckstein hat noch kein definitives „Ja“ verlauten lassen und verweist auf das Frühjahr 2017. Aber ein Ausstieg nächsten Herbst – Wahltermin könnte im September zeitgleich mit der Bundestagswahl sein – würde inzwischen sowohl Weggefährten wie die politische Konkurrenz überraschen.

Teurer Wahlkampf

CSU-Kreisvorsitzender Volker Bauer hat jedenfalls angekündigt, gegen Eckstein keinen Gegenkandidaten mehr aufzustellen. Die 1993, 1999, 2005 und 2011 gescheiterten Kandidaten seien hinterher allesamt in ein „tiefes Loch gefallen“. In der CSU sei man zur Überzeugung gelangt, nicht weitere engagierte Leute zu verbrennen. Und nicht noch einmal 50 000 Euro oder mehr in einen Wahlkampf zu stecken, der gegen den populären SPD-Landrat ohnehin kaum zu gewinnen wäre.

Oder sagen wir: nur schwer zu gewinnen wäre. Denn auch wenn Eckstein hin und wieder aneckt: Politisch ist der Landrat nur schwer angreifbar. Praktisch alle Dinge, für die ein Landkreis Verantwortung trägt, werden im Kreistag einstimmig auf den Weg gebracht, seien es nun die großen Schulhausbauten, wichtige Straßenbauten oder das Multi-Millionen-Euro-Projekt Erweiterung/Generalsanierung Kreisklinik. Und in Sachen Bekanntheitsgrad müsste ein Herausforderer gegen den schier omnipräsenten SPD-Politiker eine riesige Aufholjagd starten.

Ergo: Erstmals wird die CSU keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Das, so schränkt Bauer ein, gelte jedoch nur für eine Landratswahl mit einem Kandidaten Herbert Eckstein. Sobald der SPD-Mann aussteige, „können wir ein paar Asse aus dem Ärmel ziehen“, verspricht der CSU-Kreisvorsitzende. Welche Namen die Asse tragen, verrät Volker Bauer noch nicht. Nur soviel: Er selbst wolle sich lieber auf seine Arbeit im Bayerischen Landtag konzentrieren, stehe also nicht zur Verfügung.

Drei oder sechs Jahre?

Selbst wenn es bei der Landratswahl 2017 nur einen Kandidaten geben sollte – die Freien Wähler haben Herbert Eckstein seit der Stichwahl 1993 immer unterstützt –, könnten es doch spannende Jahre werden in der Kreispolitik. Denn auch ein Herbert Eckstein in einer fünften Amtszeit stünde ja vor zwei Alternativen. Entweder er hängt nur drei Jahre dran und führt dann 2020 Landrats- und Kreistagswahl wieder zusammen. Oder er macht die sechs Jahre bis 2023 voll und macht damit das, was der Gesetzgeber eigentlich vorschreibt: Rente mit 67.

ROBERT GERNER