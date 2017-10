Landkreis Roth: Vom Umgang mit Nahrung

LANDKREIS ROTH - LANKREIS ROTH — Unter dem Motto "Wie is(s)t die Welt?" gestaltete die Evangelische Landjugend (ELJ) im Kreisverband Roth/Schwabach eine anregende und witzige Erntedankfeier in Roth.

„ELJ-TV“ zeigt einen Themenabend rund um das Essen in der Welt – auf der Erntedankfeier der Evangelischen Landjugend in Roth. © Foto: Evangelische Landjugend



"Eine bunte Revue rund um das Essen – und wie man in Deutschland und der Welt damit umgeht": So stand es in der Programmvorschau von "ELJ-TV24", dem fiktiven Fernsehsender, der den Rahmen der Erntedankfeier bildete. Die Landjugend hatte in die Kulturfabrik nach Roth eingeladen.

"Wie is(s)t die Welt" diente als bewusst doppelsinnig gewählter Titel. Es ging zum einen darum, wie auf der Welt mit Nahrung umgegangen wird und zum anderen, in welchem Zustand wir diese Welt vorfinden. Die Kreisvorsitzende Katharina Seitzinger freute sich, dass die Kulturfabrik gut gefüllt war, und dass auch wieder viele Ehrengäste aus Kirche, Politik und Verbänden ihre Verbundenheit mit dem Erntedankfest und der ELJ zeigten.

Die Kreisvorstandschaft hatte ein riesiges Fernsehgerät aufgebaut, in dem zwei Moderatoren einen "Themenabend" rund um das Essen in der Welt zeigten. Die verschiedenen ELJ-Gruppen des Kreisverbandes waren im Vorfeld eingeladen worden, sich mit jeweils einem Land der Erde zu befassen und es vorzustellen.

Dabei kamen kreative, witzige und auch informative Videos zustande. So gab es eine "Live-Schaltung" in eine mongolische Jurte von der ELJ-Barthelmesaurach. Die ELJ-Zwieseltal machte das Fast-Food-Verhalten in den USA zum Thema. Die Wassermungenauer zeigten in einem Animationsfilm italienische Essensregeln.

Bei einer Schaltung von "ELJ-TV24" nach Brasilien, berichtete der Agrarreferent der ELJ, Peter Schlee, von den langen Beziehungen der Landjugend nach Brasilien und den Projekten, die dort unterstützt werden: Eine Kindertagesstätte in der Millionenmetropole Belo Horizonte und eine Beratungsinitiative für Kleinbauern. "Es ist gerade als Kirche wichtig, den extremen sozialen Unterschieden in Brasilien etwas Hoffnung entgegenzusetzen und regionale Kreisläufe zu unterstützen", so Schlee.

Seltsame Widersprüche

Aber auch über den Umgang mit Lebensmitteln in Deutschland machten sich die ELJler Gedanken. Die Jugendlichen thematisierten die steigende Zahl von Nahrungsunverträglichkeiten, die vielen Food-Trends und auch die Widersprüchlichkeiten, die es rund um das Essen gibt. So werde immer mehr Wert auf Essen gelegt, aber immer weniger Menschen kochen selbst. Es werde immer mehr Wert auf Tierschutz gelegt, aber trotzdem griffen Verbraucher nach dem billigsten Fleisch.

Werner Wolf, Leiter des Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, bedankte sich bei der Landjugend, dass sie mit ihrer alljährlichen Feier den Blick für die Ernte und den Dank schärfen: "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir bei uns so vielfältige und hervorragende Lebensmittel haben. Da gebührt den Bäuerinnen und Bauern ein Riesendank".

"Ist denn unsere Gesellschaft tatsächlich ein bisschen verrückt geworden, wenn es um Nahrung und Essen geht?", wurde Herbert Eckstein gefragt. Der Landrat bedauerte, dass die Beziehung der Menschen zu Nahrungsmitteln abgenommen habe und dass aufgrund einer "Geiz ist geil"-Mentalität viel an Wertschätzung für gute Lebensmittel verloren gegangen sei. Vor allem prangerte er die Wegwerfmentalität und die Verschwendung von Lebensmitteln an.

Zum Abschluss bedankte sich Dekan Klaus Stiegler in einer Andacht für die vielen Anregungen des Abends. Der Dank an Gott komme aus der Erkenntnis, dass man alleine nicht alles ausrichten kann. Man stelle sich als Christ die Frage, wie gerecht die Zustände in unserem Land und in der Welt sind und was man zu einer Veränderung beitragen kann.

