Landkreislauf: Schlägt das Imperium zurück?

Titelverteidiger Thalmässing muss sich des Angriffs des früheren Abonnementsiegers TSG 08 Roth erwehren - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - 28 Etappen, Gut 1200 Sportlerinnen und Sportler in 42 teilnehmenden Mannschaften: Die 34. Auflage des Landkreislaufs steht vor der Tür.

Das Rennen um die goldenen, silbernen und bronzenen Läufer beginnt. Ein solches begehrtes Souvenir erhält nur, wer auf den 28 Etappen die Plätze eins, zwei oder drei belegt. © Foto: Landratsamt Roth



Das Rennen um die goldenen, silbernen und bronzenen Läufer beginnt. Ein solches begehrtes Souvenir erhält nur, wer auf den 28 Etappen die Plätze eins, zwei oder drei belegt. Foto: Foto: Landratsamt Roth



Los geht’s traditionell am Samstag um 7 Uhr in Wendelstein vor der Kirche, dann geht es gegen den Uhrzeigersinn einmal rund um den Landkreis, ehe die letzte Etappe das Ziel auf der Rother Kreissportanlage erreicht. Was das Wetter angeht, muss man sich diesmal, anders als in früheren Jahren keine Sorgen machen.

Titelverteidiger ist der Lauftreff des TV Thalmässing. 2015 hatte die Mannschaft aus dem Süden des Landkreises bei ihrem ersten Sieg noch von der hitzebedingten Absage des Abonnementsiegers TSG 08 Roth profitiert, 2016 hatten sie den großen Konkurrenten dann aber auch ganz regulär geschlagen, weil einige frühere TSG-ler für das Team Memmert an den Start gingen. Heuer wollen die Rother aber wieder zeigen, wer Herr im Hause ist.

In der Wertung der Frauenteams dürfte Vorjahressieger TSG Roth nur schwer zu schlagen sein. Darüber hinaus wird Landrat Herbert Eckstein am Abend auch Pokale für die beste Dorfmannschaft und die beste Mixed-Mannschaft überreichen.

rog