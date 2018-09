Leerstetten: Toter ist SPD-Marktgemeinderat Schneider

Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um den Politiker und Feuerwehrler - vor 1 Stunde

LEERSTETTEN - Erste Details machten im Ort schon am Donnerstagnachmittag die Runde, eine Bestätigung gab es aber erst an diesem Freitag: Bei dem 65-jährigen Mann, der am Donnerstag in Leerstetten (Landkreis Roth) getötet wurde, handelt es sich um Erhard Schneider.

Im Hof dieses Hauses in der Leerstetter Hauptstraße geschah die Bluttat. Noch aber sind viele Fragen offen. © NEWS5 / Goppelt



Schneider war Mitglied der SPD-Marktgemeinderatsfraktion. Er saß elf Jahre lang im Rother Kreistag und hat sich vor allem in Reihen der Feuerwehr einen Namen gemacht. Vor zwei Jahren wurde er zum Ehrenkreisbrandinspektor ernannt.

Offene Fragen

Was sich genau am Donnerstag im Hof des Anwesens in der Hauptstraße 30 abgespielt hat, wollte und konnte die Polizei am Freitagmittag noch nicht sagen. Vieles deutet auf eine Beziehungstat hin. Denn die dringend tatverdächtige Frau aus dem Landkreis Roth, die wenige Stunden nach der Tat in Schwabach festgenommen wurde, war mindestens eine Bekannte des Opfers. Bürger in Leerstetten sprechen auch von der "Lebensgefährtin".

Robert Gerner