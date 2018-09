Leiche in Leerstetten: Mordkommission ermittelt

Grausamer Fund in einem Anwesen in der Hauptstraße — Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - vor 21 Minuten

LEERSTETTEN - In Leerstetten ist ein Mann offenbar durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Die Mordkommission Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leerstetten, Hauptstraße. Die Leiche des Getöteten wird von zwei Mitarbeitern eines Rother Bestattungsinstituts abgeholt. Die Schwabacher Mordkommission ermittelt. © Foto: Gerner



Die Leiche des 65-Jährigen war nach Aussage von Polizeisprecherin Alexandra Federl am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in einem Anwesen in der Leerstetter Hauptstraße gefunden worden. Zahlreiche Beamte sowie ein Staatsanwalt rückten an, um mögliche Spuren zu sichern. Am Nachmittag gab es aber noch keinen "konkreten Tatverdacht", wie die Polizeisprecherin sagte. "Wir ermitteln in alle Richtungen".

Der Tatort war weiträumig abgesperrt, die Polizei hielt sich aus ermittlungstaktischen Gründen mit Einzelheiten zur Tat zurück. Nur soviel: Es handele sich eindeutig um ein Gewaltverbrechen. Das Opfer bewohnte auch das Anwesen, in dem es gefunden wurde. Und: Obduziert wird die Leiche an diesem Freitag in der Gerichtsmedizin in Erlangen.

Wer den Toten gefunden hat (Polizei: "ein Zeuge") blieb dagegen zunächst ebenso im Dunkeln wie die Identität des Opfers. Offenbar passierte das Verbrechen nicht im Haus, sondern auf dem Grundstück. Als nämlich am späteren Nachmittag der Bestatter vorfuhr, wurde der Sarg mit dem Opfer nicht aus dem Haus getragen, sondern aus dem von außen nicht einsehbaren hinteren Teil des Grundstücks.

Dieser Artikel wurde um 15.45 aktualisiert