Leiche in Leerstetten: Polizei nimmt Verdächtige fest

57-Jährige leistete keinen Widerstand - Helikopter stand über Schwabach - vor 1 Stunde

LEERSTETTEN - Am Donnerstagmittag fand die Polizei eine Leiche in Leerstetten im Landkreis Roth. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus - und nahm gegen 15 Uhr eine Frau fest. In Schwabach griffen die Ermittler zu, ein Hubschrauber stand über der Stadt.

Das Haus, in dem die Leiche gefunden wurde, ist von der Polizei weiträumig abgesperrt. © News5/Goppelt



Was genau in einem Anwesen in der Hauptstraße geschah, ist wenige Stunden nach dem Leichenfund noch unklar. Doch die Polizei geht davon aus, dass ein 65-Jähriger dort getötet wurde. Bislang hält sich die Mordkommission, die den Fall übernommen hat, aus ermittlungstaktischen Gründen mit Einzelheiten zur Tat zurück.

Nur Stunden nach dem Fund schlug die Polizei zu - und fasste eine Verdächtige. In Schwabach geriet eine 57-Jährige aus dem Landkreis Roth ins Visier der Ermittler. Die Polizei spricht in einer Pressemitteilung von einem "dringenden Tatverdacht", wird aber nicht konkreter. Die Frau und das Opfer seien sich "bekannt gewesen", teilt das Präsidium Mittelfranken mit - inwiefern, ist aber noch unklar. Die 57-Jährige ließ sich widerstandslos in einem Auto festnehmen und wird von der Kripo derzeit verhört. Bei der Festnahme setzte die Polizei unter anderem einen Helikopter ein.

Unklar ist bislang auch, von wem die Leiche gefunden wurde. Laut Polizei ging gegen 11.30 Uhr ein Notruf einer Frau ein, die den leblosen Körper entdeckte. Der Leichnam des 65-Jährigen soll am Freitag in der Erlanger Gerichtsmedizin obduziert werden - davon erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse zum Hergang der Tat.

