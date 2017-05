Limbach: Freie Bahn für Einbrecher

Täter kam am Sonntag durch die nicht versperrte Terrassentür - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Diebstahl aus einer Wohnung im Schwabacher Stadtteil Limbach. Allerdings wurde es dem Täter leicht gemacht. Die Terrassentür war nämlich nicht verschlossen.

Der Einbrecher muss am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr gekommen sein, so die mit dem Fall betraute Kriminalpolizei Schwabach. Über die unverschlossene Terrassentür kam er in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Mecklenburger Straße.

Aus der Wohnung entwendete der Unbekannte anschließend mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte am Tatort Spuren.

Wer hat etwas gesehen?

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in der Mecklenburger Straße oder in Limbach aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (09 11) 2112-3333 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.