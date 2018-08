Lindenfest: Schwabanesen werden zu Kickern

Gutes Wetter, großer Sport, zufriedene Veranstalter in Schwabach - vor 12 Minuten

SCHWABACH - Anders als in den Vorjahren hielt das Wetter, die Schwabacher Karnevalsgesellschaft "Schwabanesen" und die Besucher konnten ungestört feiern - und beim Kickern selbst an der Stange hängen.

Kicker-Turnier der etwas anderen Art: Beim Lindenfest hingen keine Plastikmännchen, sondern Menschen aus Fleisch und Blut an den Kickerstangen. © Foto: Matthias Hertlein



Kicker-Turnier der etwas anderen Art: Beim Lindenfest hingen keine Plastikmännchen, sondern Menschen aus Fleisch und Blut an den Kickerstangen. Foto: Foto: Matthias Hertlein



In den letzten drei Jahren hatte es den Schwabanesen und ihrem Lindenfest zum Eröffnungsabend noch ordentlich reingehagelt. Nicht so am Freitag: "Der Wetterbericht hatte zwar Regen gemeldet, aber wir haben heuer Glück gehabt", war Schwabanesen-Vorsitzender Florian Loy-Koch zufrieden.

Das Lindenfest ist seit 43 Jahren fester Bestandteil im Schwabacher Veranstaltungsleben. 1976 fand die Einweihung des Vereinshauses statt. Um die Renovierung und dergleichen zu finanzieren, kam die Idee mit dem alljährlichen Lindenfest zustande. Unter den Gästen am Eröffnungsabend waren Schwabachs Polit-Urgestein Karl Freller (CSU-Vize-Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag) und Kleinkunst-Experte Sven Bach.

Hofmarschall Frank Schmidt zapfte das Bier an, insgesamt rund 50 Mitarbeiter kümmerten sich um die Abwicklung. Geschätzte 300 Arbeitsstunden Vorbereitung waren nötig. "Wir haben ja sonst nichts zu tun", scherzte Florian Loy-Koch, der 2017 bei der "Nacht der Narren" als Faschingsprinz seiner Prinzessin einen Heiratsantrag gestellt hatte. Seit knapp zwei Monaten sind sie verheiratet (wir berichteten) und auch beim 3. Närrischen "Alive ’n’ Kickin’"-Lindenfestwanderpokal-Fußballturnier kickten beide im Team Koch-Omnibus zusammen. Sie im Sturm, der Gatte im Tor.

Insgesamt nahmen zwölf Mannschaften teil, darunter der Titelverteidiger, die Flecklashexen aus Allersberg. Vier Feldspieler und ein Torwart pro Team, das Spiel dauerte vier Minuten und es bestand Angurtpflicht. Auf dem Bolzplatz unterhalb der Alten Linde ging es jedenfalls hoch her. Hoher Spaßfaktor, großer Unterhaltungswert für die ganze Familie.

Natürlich ging es nicht ohne Ehrgeiz ab. Am Ende siegte die Auswahl Sektion Gartenheim, konnte den großen Wanderpokal in Empfang nehmen. Platz zwei erreichten die KCH-Kickers, die lustige Truppe, die mit Baströckchen antrat. Platz drei ging an das Team von Schwabanesen-Boss Florian. Hinterher gab es gemütliches Beisammensein, musikalische Unterhaltung von "Tuneful" – alles Regenschirm-frei! Florian Loy-Koch: "Das Lindenfest war ein voller Erfolg, die Stimmung war gut, alles war top."

MATTHIAS HERTLEIN E-Mail