Lkw in Leitplanke gekracht: Stau auf der A6 bei Schwabach

SCHWABACH - Am Donnerstagmittag krachte ein Lkw auf der A6 bei Schwabach erst in die Mittelleitplanke und anschließend in die rechte Leitplanke. Die Bergungsarbeiten gestalten sich kompliziert, weshalb die rechte Spur in Fahrtrichtung Heilbronn wohl noch mehrere Stunden gesperrt ist.

Heikle Situation: Der Lastwagen blieb schräg in der Leitplanke hängen. Foto: Jürgen Karg



Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw gegen 12.45 Uhr alleinbeteiligt gegen die Leitplanken fuhr. Der Fahrer verletzte sich kaum - die Polizei spricht von maximal leichten Blessuren. Allerdings lief bei in Folge des Unfalls Diesel aus dem Lkw. Der Verkehr staute sich kurz nach dem Unfall auf sechs bis sieben Kilometern.

Die Bergungsarbeiten gestalten sich indes kompliziert, es mussten mehrere Spezialkräne anrücken. Die rechte Spur zwischen den Ausfahrten Schwabach-Süd und Schwabach-West ist derzeit gesperrt, der Verkehr fließt nur zäh. Laut Polizei könnte sich die Bergung noch zwei bis drei Stunden, sprich bis etwa 16/17 Uhr hinziehen.

