Lkw mit Gummibärchen brennt auf der A6 bei Schwabach aus

33-jähriger Fahrer konnte sich rechtzeitig vor den Flammen retten - vor 32 Minuten

SCHWABACH - Ein mit Gummibärchen und Kartonagen beladener Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A6 bei Schwabach ausgebrannt. In Fahrtrichtung Heilbronn bemerkte der Fahrer kurz nach der Baustelle das Feuer.

Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 4.30 Uhr der Notruf in der Einsatzzentrale ein. In Fahrtrichtung Heilbronn war ein Lastwagen auf Höhe der Ausfahrt Schwabach-West in Brand geraten.

Der 33-jährige Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Das Feuer wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet, es kam zu keinen Verzögerungen.

