Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der A6 bei Schwabach in Fahrtrichtung Heilbronn auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Unmengen an Getreide verteilten sich auf der Straße. Weil es Probleme mit der Rettungsgasse gab, kamen Feuerwehr und Bergungskräfte nur sehr schwer zur Unfallstelle durch. Auch Gaffer sorgten für Ärger. © NEWS5 / Goppelt