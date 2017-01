Mann flüchtete quer durch Schwabach vor der Polizei

29-jähriger Pkw-Fahrer wollte sich einer Kontrolle entziehen - vor 32 Minuten

SCHWABACH - Nur wenige Kilometer weit kam ein 29-jähriger Autofahrer in Schwabach, der sich mit einer Flucht einer Verkehrskontrolle entziehen wollte.

Eine Streifenbesatzung wollte den Fahrer eines roten Fords in der Limbacher Straße anhalten. Doch der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr davon - in der Straße „Beim Bienengarten“ auch in entgegengesetzter Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Offensichtlich tat er das in der Hoffnung, die Streife wieder loszuwerden. Letztendlich konnte das Fahrzeug aber schon in der Gundekarstraße angehalten werden.

Es wurde den Beamten schnell klar, warum der 29-jährige Fahrzeugführer wenig Interesse an einer Kontrolle hatte: Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zusätzlich hatte er kleinere Mengen Marihuana dabei.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

st

Mail an die Redaktion