Mann in Leerstetten getötet: Mordkommission ermittelt

Grausamer Fund in einem Haus in der Hauptstraße - vor 14 Minuten

LEERSTETTEN - In Leerstetten (Landkreis Roth) ist ein Mann offenbar durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Die Mordkommission Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen fanden die Leiche des 65-Jährigen gegen 11.30 Uhr in einem Haus in der Leerstettener Hauptstraße. Zahlreiche Beamte rückten an, um mögliche Spuren am Tatort zu sichern. Nach einer ersten Untersuchung des Gerichtsmediziners geht die Kripo Schwabach derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Der Getötete wohnte in dem Anwesen, in dem er aufgefunden wurde.

Am Nachmittag gab es aber noch keinen "konkreten Tatverdacht", wie die Polizeisprecherin sagte. "Wir ermitteln in alle Richtungen".

Der Artikel wurde zuletzt um 14.19 Uhr aktualisiert.

Robert Gerner, tok E-Mail