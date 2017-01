Märchen aus Eis und Schnee am Alten Kanal

Röthenbacher Feuerwehr lud ein, und mehr als 1000 Gäste kamen - vor 20 Minuten

RÖTHENBACH/ST. W. - Mit einem Ansturm hatte die örtliche Freiwillige Feuerwehr schon gerechnet bei ihrem kurzfristig angesetzten Winterfest „Fire & Ice“, aber mit einem solchen Massenandrang wahrhaftig nicht! Beflügelt durch die idealen Verhältnisse, hatte sich rasend schnell herumgesprochen, dass es auf dem Ludwigskanal ein ganz besonderes Erlebnis geben würde. Sogar der Bayerische Rundfunk meldete sich bei der Röthenbacher Feuerwehr und fragte nach: „Sagt mal, was ist denn da bei euch los?“

Schlittschuhläufer und andere Wintersportler, so weit das Auge reicht. Groß und Klein hatten bei „Fire & Ice“ der Freiwilligen Feuerwehr Röthenbach/St. Wolfgang ihren Spaß. © Foto: Schröppel



Groß und Klein tummelten sich dann bei „Fire & Ice“ auf der von der Feuerwehr hervorragend per Sprühstrahlauflage präparierten Eisfläche beim Schlittschuhlaufen. Natürlich auch noch nachts, als man mit Flutlicht großflächig ausleuchtete. Alte, in der Mitte durchtrennte Fässer, die zu Feuertöpfen umfunktioniert wurden, spendeten angenehme Wärme und zauberhaften Feuerschein in der schneeweißen Umgebung unter dem Sternenhimmel. Innerlich konnte man sich mit Punsch und Glühwein auf Temperatur halten in der mit minus 12 Grad eiskalten Nacht.

Vorräte schmolzen schnell

Als bereits gegen 18 Uhr (das Fest begann erst um 15 Uhr und sollte bis 22 Uhr dauern) die Vorräte an Punsch und Bratwurstbrötchen zur Neige gingen, blies Vorstand Michael Rösler ins Horn und ließ seine Vereinsmitglieder schnell ausschwärmen: „Würste und Brötchen – so viel ihr jetzt noch irgendwo kriegen könnt!“

So wurden am Ende die allermeisten der weit mehr als 1000 Gäste doch noch satt. Diese schwelgten in Feierlaune und sparten nicht mit Lob: „In Röthenbach, da geht etwas zusammen“ oder „Besser als in Davos!“

Dabei ist „Fire & Ice“ kein einfach durchzuführendes Fest, denn man braucht viele selten gewordene Zutaten und diese auch noch zur gleichen Zeit: dickes Eis auf dem Ludwigskanal, das die Massen sicher trägt, Schnee für das Auge, eisige Temperaturen, damit sich der Glühwein auch verkauft, und schnelle gemeindliche Genehmigungen, denn planbar ist das Fest erst eine knappe Woche im Voraus.

Premiere vor fünf Jahren

Vor fünf Jahren startete man mit „Fire & Ice“ das erste Mal – damals aus dem Stand heraus gleich mit großem Zuspruch und bei minus 15 Grad, doch die Wiederauflage einige Jahre später floppte: kein Schnee, kein tragendes Eis, lediglich tiefe Temperaturen. Sobald es jedoch wieder die Konstellation Eis-Weiß-Frost gibt, wird es auch im nächsten Jahr das beliebte Fest wieder geben, wie die Feuerwehrführung noch am Fest den begeisterten Gästen wissen ließ.

Der veranstaltende Verein der Freiwilligen Feuerwehr gab im Vorfeld schon bekannt, dass man den Erlös gut gebrauchen könne, denn er solle für mancherlei Sonderwünsche verwendet werden zur Ausgestaltung des gerade im Bau befindlichen neuen Feuerwehrgerätehauses am angestammten Platz in der Feuchter Straße, zum Beispiel für den Jugendraum.

Das alte Gerätehaus wurde erst kürzlich abgerissen, da die Sanierung zu teuer gekommen wäre. Die Bodenplatte für das neue wurde noch vor Weihnachten gegossen. Das nagelneue LF 10, das die Wehr erst vor kurzem dankbar übernommen hatte, leistete erfolgreich seinen ersten Einsatz ab: Feuerwache bei „Fire & Ice“.

WERNER SCHRÖPPEL