Margot Feser erhält bayerisches Ehrenzeichen

SCHWABACH - Die frühere SPD-Stadträtin Margot Feser ist mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet worden. Feser setzt sich seit Langem für Gossas ein, einem von Schwabach unterstützten Dorf in Senegal.

Oberbürgermeister Matthias Thürauf in einem Boubou, wie er von Männern im Senegal getragen wird, heftete Margot Feser das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten an. © Jürgen Karg



Oberbürgermeister Matthias Thürauf erinnerte in seiner Laudatio auf Margot Feser, dass sich das frühere Stadtratsmitglied seit mehr als zehn Jahren für die Patenschaft der Goldschlägerstadt mit dem Dorf Gossas in Senegal engagiere. Bei Besuchen in Gossas habe sie sich unter anderem kundig gemacht, wie die Spenden der Schwabacherinnen und Schwabacher im Senegal eingesetzt werden.

Bei ihrer ersten Reise mit Mitgliedern des Stadtrats im Jahr 2007 habe Margot Feser auch die Lehrerin Rose Faye kennengelernt und den Kontakt bei folgenden Besuchen im Senegal gemeinsam mit ihrem Mann Peter vertieft.

Das Ehepaar Feser sei auch dabei gewesen, als 2013 eine Delegation aus Schwabach Gossas besucht habe und ebenso beim jüngsten Aufenthalt einer städtischen Delegation in Afrika Ende April.

