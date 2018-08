Wenn so viele Menschen in Tracht durch Schwand laufen, muss Kirchweih sein. Fotos vom Kärwa-Umzug und dem Bieranstich im Schwanstettener Ortsteil.

Starke Burschen hievten den Katzwanger Kärwabaum in die Höhe, nun wird im Nürnberger Süden gefeiert: Bilder vom Aufstellen, dem Bieranstich, den Kirchweihgästen - und den Siegern des Sautrogrennens.

Neun Brückenteile mit jeweils 48 Tonnen galt es in der Nacht zum Sonntag an der A6 bei Schwabach einzusetzen. Dafür setzten Andreas Dobschütz von der Autobahndirektion Nordbayern und sein Team auf einen 300-Tonnen-Kran, der die schwere Last sicher nach oben bugsierte.