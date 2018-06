Für Fans von Mittelalter-Rock, historischen Märkten, Gaukelei und Feuershows ist auch in diesem Jahr das Feuertanz-Festival auf Burg Abenberg ein Pflichttermin. Zu den Topacts zählen dieses Mal "Alestorm" und "Schandmaul".

Am Freitagabend geriet ein 19-jähriger Fahranfänger auf dem Weg von Schwabach nach Wolkersdorf mit seinem BMW ins Schlingern. Der Wagen schleuderte daraufhin in eine Baumreihe und wurde durch den heftigen Aufprall schwer beschädigt. Der junge Fahrer und sein Beifahrer hatten Glück im Unglück. Sie wurden laut Polizei "nicht so stark verletzt, wie es zuerst den Anschein hatte."