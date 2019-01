Mit Auto überschlagen: 83-Jähriger in Schwabach tot geborgen

Mann klagte über Herzprobleme und verlor dann Kontrolle über sein Fahrzeug - vor 37 Minuten

SCHWABACH - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Wunneleite in Schwabach gekommen. Ein 83-jähriger Mann war in seinem umgestürzten Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Donnerstagnachmittag überschlug sich in der Schwabacher Wunneleite ein Auto: Der 83-jährige Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. © Foto: Wilhelm



Auch der Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. Nach ersten Angaben der Polizei ist unklar, ob er an Unfallverletzungen oder einer Herzattacke verstorben ist. Seine Frau, die Beifahrerin war, erlitt nach Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Offenbar hatte der Mann gegenüber seiner Frau noch über Herzprobleme geklagt und dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen fuhr ein geparktes Auto an und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer unter seinem Wagen eingeklemmt.

